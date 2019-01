Sport e disabilità nel progetto ‘Rowing for Ever’ organizzato dalla Federazione Italiana

sportfair

(Di giovedì 24 gennaio 2019) A Roma, fra 8 giorni, verrà presentato ‘Rowing for Ever’,dedicato a, promossoCanottaggio Fra otto giorni a Roma laCanottaggio presenterà Rowing for Ever, ildedicato ache rappresenta la naturale evoluzione di Rowing for All, sviluppato nel biennio 2017 – 2018 già con il sostegno di Fondazione Vodafone Italia attraverso il bando OSO – OgniOltre.Rowing for Ever (#R4E) è promosso da Fondazione Vodafone Italia sempre nell’ambito di OSO e conferma la partnership con laCanottaggio. Ilè sostenuto da Fondazione Angelini e l’obiettivo è di concorrere, attraverso lo, alla realizzazione di una società più inclusiva. Grazie a questo impegno Rowing for Ever è orientato ad un percorso di integrazione ed inclusione sociale ...