Spazio | uno smallsat italiano documenterà impatto sonda-asteroide

Associazioni animaliste contro le gabbie : 'Per le quaglie lo Spazio di uno smartphone' : ... clicca qui per firmare la petizione , In Italia sono allevate a scopo alimentare circa 12 milioni di quaglie , 1,4 miliardi nel mondo, 143 milioni in Ue, , la stragrande maggioranza in gabbia. ...

Audi - L'abitacolo diventa uno Spazio per la realtà virtuale : L'intrattenimento a bordo e la realtà virtuale sono i temi principali della novità assoluta che l'Audi presenta al CES 2019 di Las Vegas. L'Audi Electronics Venture GmbH, che fa parte della Casa dei quattro anelli, ha infatti investito nella startup Holoride GmbH per sviluppare e commercializzare una piattaforma open source, che a Las Vegas viene mostrata grazie a una collaborazione con la Disney Games and Interactive Experiences. Una viaggio ...

Uno Spazio sempre più affollato richiede un patto sulla “governance” : La geopolitica si è fin qui occupata della competizione fra le potenze per il controllo degli spazi terrestri (terra, mare e aria), ma sono maturi i tempi per un aggiornamento dei propri paradigmi fondamentali, includendo l’«Outer Space», lo Spazio esterno, fra le proprie prerogative. Lo Spazio è sempre più una questione politica, diplomatica e mil...

Torino - uno Spazio giochi per i bambini in chiesa durante la messa : Nella parrocchia San Giulio d’Orta nel quartiere Vanchiglietta. L'ha voluto il parrocco don Angelo: " È un modo per portare il loro mondo anche in chiesa, così possono seguire la messa con spontaneità"

Spazio - astronauta : mandare qualcuno su Marte è “stupido - quasi ridicolo” : Secondo l’astronauta NASA Bill Anders, uno dei primi ad andare nello Spazio, sarebbe “stupido” lavorare per inviare missioni umane su Marte, “quasi ridicolo“. L’85enne generale a riposo, pilota del modulo lunare Apollo 8 che nel dicembre 1968 rimase 20 ore nello Spazio percorrendo 10 volte l’orbita intorno alla Luna, si è definito un “grande sostenitore” dei “notevoli” programmi ...

Uno Spazio moderno e funzionale : inaugurato l'auditorium di Fornelli : Ha preso forma il progetto di riqualificazione voluto dall'amministrazione comunale. A disposizione della comunità una sala multimediale che sarà punto di riferimento per studenti e associazioni ...

Spazio : la sonda Osiris Rex ha raggiunto l’asteroide Bennu - uno dei più pericolosi : E’ giunta a destinazione dopo ben due anni di viaggio: oggi, alle 18,10 italiane (con un ritardo di 7 minuti), la sonda Osiris Rex della Nasa ha raggiunto l’asteroide Bennu, da cui dovrà raccogliere campioni delle rocce e riportali a Terra. Uno dei suoi obiettivi è quello di scoprire i segreti di questo fossile del Sistema Solare e capire se contenga molecole organiche alla base della vita. La sonda studierà l’asteroide Bennu ...

Spazio - Mugnolo (Asi) : “InSight è uno step opportuno per conoscere Marte” : “La missione InSight è una missione dedicata allo studio della struttura interna del pianeta Marte; questo studio non è mai stato fatto in passato e rappresenta uno step fondamentale per la comprensione del pianeta rosso. L’Italia, in particolare l’Agenzia spaziale italiana, guarda con molta attenzione a questa missione perché abbiamo bisogno di informazione sulla struttura interiore del pianeta in modo da poter programmare in ...

Verona - il convegno di Forza Nuova in uno Spazio comunale : Verona . L'albergo che avrebbe dovuto ospitare il convegno aveva negato la sala per motivi di sicurezza. E così, in soccorso a Forza Nuova, è arrivato il Comune di Verona. Il discusso convegno ...