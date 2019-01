Spagna | bambino nel pozzo | è iniziata l' ultima fase di lavori per riportarlo ai genitori

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - i minatori si calano nel tunnel parallelo : dovranno scavare a mano per 4 metri in questa strettissima tubatura [VIDEO LIVE] : Proseguono le operazioni per il salvataggio del piccolo Julen, caduto in un pozzo a Totalán, vicino Malaga, lo scorso 13 gennaio. Gli operai hanno terminato intorno alle 14 di oggi, 24 gennaio, i lavori di sistemazione della piattaforma per accedere al pozzo verticale scavato parallelamente a quello nel quale Julen, di soli 2 anni, è precipitato. È ora il momento dell’intervento della squadra speciale di minatori che rappresenta anche la parte ...

Spagna - bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie - Julen dista solo 4 metri : si scava il tunnel orizzontale : Spagna, bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie, Julen dista solo 4 metri: si scava il tunnel orizzontale, l'ultimo step prima del recupero

Spagna - bambino caduto nel pozzo : l'ultimo pericolosissimo tratto è da scavare a mano : Potrebbe essere morto poco dopo la caduta nel pozzo, ma potrebbe anche essere miracolosamente sopravvissuto in condizioni estreme, forse a 80 metri di profondità. Un miracolo a cui in tanti, dai genitori ai soccorritori, ancora vogliono ancora credere, anche se la speranza è ridotta ai minimi termini. Sono trascorsi dieci giorni da quando il piccolo Julen Rossello, un bambino spagnolo di due anni e mezzo, è caduto in un pozzo che è un inganno e ...

Spagna - bambino caduto nel pozzo : terminato il tunnel parallelo - : Il piccolo Julen è intrappolato da domenica 13 gennaio e i soccorritori lavorano senza sosta per cercare di raggiungerlo. Ora inizieranno a scavare la galleria orizzontale per raggiungere il bambino, ...

In Spagna si sta scavando per raggiungere il bambino caduto in un pozzo : Più di metà del tunnel verticale per arrivare al fondo del pozzo è stato completato, ma non si sa se il bambino sia vivo

Bambino nel pozzo : "nel tunnel c'è ventilazione"/ La Spagna prega per Julen e spera nel miracolo : Si scava ancora per salvare Julen, il bimbo caduto nel pozzo a Malaga: 'c'è ventilazione'. La Spagna prega per il miracolo

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie : a Malaga le speranze si affievoliscono - Sky TG24 - : Dopo cinque giorni, sono sempre più ridotte le possibilità di trovare in vita il piccolo Julen a causa delle complicazioni nelle operazioni di salvataggio. Sospeso il tentativo di realizzazione di un ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie : robot sonda arrivato a 80 metri - Sky TG24 - : Ricerche senza sosta per localizzare il piccolo di due anni e mezzo precipitato il 13 gennaio in un buco nel terreno, profondo 107 metri, vicino Malaga. L'apparecchio dei soccorritori procede molto ...

Spagna - bambino cade nel pozzo : continuano le ricerche per salvarlo. Si scava un tunnel parallelo Grafico : Le operazioni proseguono da più di 40 ore ma le condizioni del bambino non sono chiare. La telecamera introdotta dai soccorritori per vederlo non è riuscita a raggiungerlo. I genitori hanno perso un altro figlio di tre anni nel 2017 per un malore improvviso. La polemica del padre: «Non si fa nulla per salvarlo»

Spagna - bambino intrappolato nel pozzo - l'ira del padre : 'Non si fa nulla per salvarlo' : In Spagna continua la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto nel pozzo a Totalan (Malaga) domenica scorsa. Il pozzo è profondo 110 metri e ha il diametro di circa venticinque centimetri. Centinaia di persone stanno lavorando ininterrottamente da oltre quaranta ore, ma le condizioni fisiche del bambino sono del tutto ignote. Anche i genitori di Yulen assistono alle operazioni di soccorso. Il padre ...

Le ricerche per il bambino caduto in un pozzo in Spagna : Si trova a diverse decine di metri di profondità, in un buco largo 25 centimetri: i soccorritori potrebbero scavare un altro buco per provare a raggiungerlo

In Spagna un bambino di 2 anni è caduto in un pozzo profondo 100 metri e largo 25 centimetri : Domenica pomeriggio un bambino spagnolo di due anni di nome Yulen è caduto in un pozzo profondo 110 centimetri e largo 25 centimetri mentre si trovava in giro con la sua famiglia a Totalán, in provincia di Malaga. Più di