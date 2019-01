Simona Ventura rivela | «Gerò Carraro mi tradiva» Poi la dichiarazione d' amore al nuovo

Simona Ventura a cuore aperto : la rottura con Carraro e la felicità con Giovanni Terzi : Simona Ventura ha parlato della sua nuova situazione sentimentale: la conduttrice non ha nascosto che in questo momento sta vivendo un momento d'oro, sotto ogni punto di vista. Se non è più un mistero ...

Simona Ventura : “Gerò Carraro mi tradiva. Con Giovanni Terzi sono felice” : Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice di ”The Voice of Italy” Simona Ventura ha rivelato al magazine i motivi della sua rottura con Gerò Carraro, con il quale è stata fidanzata per otto anni. Simona parla con la schiettezza di sempre. “Non sono una ragazzina – dice al settimanale ‘Oggi’ – Non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere ...

Simona Ventura : "Gerò Carraro mi tradiva. Con Giovanni Terzi sono felice" : Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice in pectore di The Voice of Italy Simona Ventura ha rivelato al magazine i motivi della sua rottura con Gerò Carraro, con il quale è stata fidanzata per otto anni: "La relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Adesso ha trovato l’amore e gli auguro di cuore di essere felice". L'ex giudice di X Factor ha anche fornito qualche ...

Simona Ventura - rivelazione su Gerò Carraro : ‘Con Laura Moretti durava da tempo’ : “Non sono una ragazzina, non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi. Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi“. Simona Ventura torna a parlare della fine della storia con Gerò Carraro, che – lo ricordiamo ...

Simona Ventura confessa l’amore per Terzi e il tradimento di Gerò Carraro : Simona Ventura per la prima volta dichiara apertamente di essere di nuovo innamorata e felice con Giovanni Terzi. La presentatrice confessa in una lunga intervista al magazine Oggi di essere al settimo cielo: Come sta il mio cuore? In questo momento danza. Sono innamorata pazza. SuperSimo di fatto aveva rivelato i suoi sentimenti qualche tempo fa con un messaggio dolcissimo su Instagram, rispondendo a un post di Terzi. Ma ora non si trattiene ...

Niccolò Bettarini - condannati i ragazzi che lo accoltellarono. Lui : “Non voglio soldi - giustizia è fatta”. Simona Ventura : “Orgogliosa di te” : Lo scorso luglio Niccolò Bettarini era stato accoltellato e picchiato davanti all’Old Fashion, nota discoteca milanese. I quattro giovani imputati sono stati ora condannati a pene comprese tra i cinque e i nove anni di carcere, con il pm Ramondini che aveva chiesto per tutti dieci anni di detenzione. Al ragazzo, poco più che ventenne, è stata riconosciuta una provvisionale di 200 mila euro, vale a dire una somma di denaro liquidata dal ...