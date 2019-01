Si riapre il caso Diciotti Il Tribunale dei ministri per il processo a Salvini Lui

Ucciso e lasciato in strada - il giallo di Moncalieri riapre il caso di Valentina : Uno squarcio di proiettile dietro la nuca, trattenuto dalla palpebra sinistra. La faccia gonfia e insanguinata, impastata tra le foglie ingiallite dell'autunno. Appena sotto la gola, tre sottili linee ...

Si riapre il caso? L'avvocato di Olindo e Rosa : "Nuovi elementi scagionano i coniugi Romano" : Si apre uno spiraglio per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006 in cui furono uccisi: Raffaella Castagna, il figlio Youssef, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che "l'analisi delle prove mai analizzate della strage di Erba si può fare". Alla luce di questo ulteriore sviluppo, la vicenda è stata ...