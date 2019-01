Shooter film stasera in tv 24 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

Shooter è il film in tv giovedì 24 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul dove vederlo in streaming. Shooter in tv: trama e scheda GENERE: azione, thriller ANNO: 2007 REGIA: Antoine Fuqua CAST: Mark Wahlberg, Michael Pena, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Sherbedgia DURATA: 124 minuti Shooter in tv: trama Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) è un sergente maggiore capo del Corpo dei Marines in congedo come ex tiratore scelto. Dopo la morte del suo compagno, il caporale Donnie Fenn, durante un'operazione militare in Etiopia, si ritira nel Wyoming. Qui viene contattato dal colonnello Isaac Johnson della CIA per ingaggiarlo per un incarico speciale. Deve tentare di sventare un presunto attentato al presidente degli ...