Segretario di Stato USA plaude alle pressioni di Trump sulla NATO

Taranto - il Segretario di Stato vaticano Parolin : 'Accoglienza commovente' : Questo è un messaggio importantissimo oggi perchè ci insegna che salvaguardare l'economia, il lavoro, le famiglie, la salute, significa salvaguardare il creato. Significa per tutti noi capire che ...

Ex Ilva - a Taranto il Segretario di Stato vaticano Parolin : "Necessario tenere insieme salute e lavoro" : La visita a 50 anni dalla storica messa di Natale celebrata in fabbrica da san Paolo VI: "Ebbe un grande impatto, fu la prima volta e in un momento in cui chiesa e mondo del lavoro avevano difficoltà a intendersi"

Roma - sgomberata ex fabbrica Penicillina : all’interno 40 presenti. Contestato il Segretario del Pd Roma : sgomberata questa mattina, lunedì 10 dicembre, lo sgombero della ex fabbrica della Penicillina in Via Tiburtina a Roma. Solo una trentina le persone realmente allontanate dalla polizia. Gli altri, si parla di circa 600 residenti abituali, si erano già allontanati dal fabbricato nei giorni scorsi. Le associazioni di volontariato che assistono i senzatetto descrivono l’operazione come una grande messa in scena a favore di telecamere e media. ...

