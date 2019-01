Sea-Watch nella tempesta verso la Sicilia | Salvini | provocazione

La nave Sea Watch verso l’Italia. Salvini : “Ennesima provocazione - nessuno sbarcherà” : La Sea Watch 3, da cinque giorni nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole, si dirige verso Nord e cerca riparo sotto Siracusa al limite delle acque territoriali italiane. Spaventa il maltempo con onde alte sette metri e raffiche di vento a 70 chilometri l’ora. «Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone medite...

Salvini : 'Sea Watch verso l'Italia? Una provocazione' : La nave Sea Watch, che cinque giorni fa ha soccorso 47 migranti nel Mediterraneo, si dirige verso nord, in particolare verso le coste della Sicilia per ripararsi dalla tempesta che ha colpito tutta l'...

Ciclone Mediterraneo - Sea Watch : “Onde fino a 7 metri - navighiamo nella tempesta” : “Sul nostro mare si sta abbattendo un Ciclone Mediterraneo, fenomeno meteo piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido. Sea Watch sta navigando in questa tempesta cercando un riparo con a bordo 47 naufraghi soccorsi sabato scorso“: lo scrive su Twitter la Ong tedesca. L'articolo Ciclone Mediterraneo, Sea Watch: “Onde fino a 7 metri, navighiamo nella tempesta” sembra essere il primo su Meteo Web.

La nave Sea Watch verso l’Italia. salvini : “Ennesima provocazione - nessuno sbarcherà” : La Sea Watch 3, da cinque giorni nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole, si dirige verso Nord e cerca riparo sotto Siracusa al limite delle acque territoriali italiane. Spaventa il maltempo con onde alte sette metri e raffiche di vento a 70 chilometri l’ora. La notizia del movimento della nave ha indisposto il...

Sea Watch 3 verso la Sicilia in cerca di riparo<br> Salvini : "È una provocazione" : Nelle prossime ore si rischia di vivere il solito teatrino "Porti chiusi-porti aperti". La Sea Watch 3, infatti, da cinque giorni è nel Mediterrano con a bordo 47 migranti salvati e che nessuno vuole accogliere. Poiché è alle prese con il maltempo, che causa onde alte oltre sette metri e raffiche di vento a 70 km/h, la nave è disperatamente in cerca di un riparo e attualmente si sta dirigendo verso la Sicilia, in particolare nella zona di ...

Migranti - Salvini : 'Seawatch verso Italia - è provocazione' : Ennesima provocazione in vista : dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né ...

Migranti - la Sea Watch si avvicina alla Sicilia per evitare la tempesta. Salvini 'Una provocazione' : ROMA - Onde alte sette metri almeno per 48 ore, raffiche di vento a 70 chilometri l'ora. La Sea Watch 3, da cinque giorni nel Mediterraneo con i 47Migranti salvati che nessun paese vuole, si dirige ...

Migranti - Salvini : 'Sea Watch 3 verso l'Italia - è una provocazione' : Sui Migranti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, denuncia l'"ennesima provocazione" all'Italia. E spiega che "dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch 3 con 47 a ...

Migranti - Sea Watch fa rotta verso l'Italia con 47 persone a bordo. Salvini : "Non sbarcheranno qua" : La nave olandese Sea Watch con 47 Migranti a bordo fa rotta verso l'Italia. "Ennesima provocazione in vista", è il commento a caldo del ministro degli Interni Matteo Salvini, che ribadisce la linea dei "porti chiusi". "La nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a ma

Sea Watch è in rotta per l'Italia - Salvini ribadisce : 'Nessuno sbarca qui' : Il braccio di ferro tra il governo italiano da una parte e le organizzazioni non governative e dall'altra rischia di scrivere un nuovo capitolo sulla pelle di 47 persone. La nave della Ong tedesca Sea Watch che alcuni giorni fa ha salvato al largo delle coste della Libia i migranti alla deriva, avrebbe deciso di rompere gli indugi e di dirigersi verso le coste italiane. Da alcuni giorni l'imbarcazione, in attesa di avere istruzioni su dove ...

La nave Sea Watch verso l’Italia per fuggire a una tempesta. Salvini : «È una provocazione» : La nave battente bandiera olandese si trova da cinque giorni in mare con 47 persone a bordo, soccorse il 19 gennaio a Nord della Libia. L’appello dell’equipaggio: «Prevista tempesta, i nostri ospiti soffrono molto freddo, abbiamo bisogno di riparo»

Sea Watch verso Lampedusa per il mare in tempesta. Salvini : provocazione : 'Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra ...

Migranti - Sea Watch con 47 a bordo in viaggio verso l’Italia : tempesta in arrivo. Salvini : “Provocazione - non sbarcano” : La Sea Watch 3, nave dell’omonima Ong, è al sesto giorno di navigazione in mare con a bordo i 47 Migranti salvati dopo il naufragio di un gommone in avaria. Si sta dirigendo verso l’Italia per sfuggire alle onde e alle raffiche di vento in arrivo nel Mediterraneo. “Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese si sta dirigendo verso l’Italia“, ha fatto sapere questa ...

Salvini.Seawatch verso l'Italia : sfida : 11.45 "Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque Maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia.". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi", ha precisato.