Sea Watch | il leghista Picchi a La7 | Le Ong non salvano migranti | ma La

Migranti : Orlando scrive al comandante della Sea Watch - Vi accogliamo noi : Il sindaco Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave Sea Watch 3 che nei giorni ha salvato 47 naufraghi nel Mediterraneo ed alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro ...

Mediterranea al governo italiano : noi pronti a soccorrere Sea Watch - porti aperti : La Mediterranea Saving Humans è pronta a soccorrere nave Sea Watch 3 che "da alcune ore si trova a ridosso delle coste della Sicilia Orientale, costretta a riparare li' dal maltempo con condizioni meteo-marine in netto peggioramento nelle prossime ore". Lo fa sapere la stessa piattaforma delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio si alterna nel Mediterraneo con le Ong Open Arms e Sea Watch. A bordo, ormai da cinque giorni, vi sono 47 ...

Migranti : Sea Watch cerca riparo - onde alte 7 metri - Salvini : 'Ennesima provocazione' : “Stiamo cercando riparo” scrivono gli operatori della Sea Watch su Twitter. Attualmente, un ciclone con vento, pioggia e onde alte 7 metri si sta abbattendo sul mediterraneo e la nave olandese con 47 persone caricate a bordo durante un’operazione di salvataggio lo scorso sabato si trova al confine con le acque territoriali italiane in cerca di un porto sicuro a causa delle condizioni meteo avverse. Non si fa attendere la reazione del ministro ...

Sea Watch - sfida del sindaco di Palermo Orlano al governo : “Noi pronti allo sbarco” : Il sindaco di Palermo, nonostante le dichiarazioni di Di Maio e di Salvini contro lo sbarco della Sea Watch, proclama il porto della sua città aperto e pronto allo sbarco “Il porto di Palermo è aperto per la Sea Watch 3”. Il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave della ong che ha salvato 47 migranti nel Mediterraneo e alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro per lo sbarco. ...

Sea Watch 3 verso la Sicilia in cerca di riparo. Salvini : "È una provocazione" : Nelle prossime ore si rischia di vivere il solito teatrino "Porti chiusi-porti aperti". La Sea Watch 3, infatti, da cinque giorni è nel Mediterrano con a bordo 47 migranti salvati e che nessuno vuole accogliere. Poiché è alle prese con il maltempo, che causa onde alte oltre sette metri e raffiche di vento a 70 km/h, la nave è disperatamente in cerca di un riparo e attualmente si sta dirigendo verso la Sicilia, in particolare nella zona di ...

Sea Watch verso la Sicilia - Di Maio promette aiuti ma lo sbarco è vietato. “Andate a Marsiglia” : Nuovo caso in arrivo tra l’Italia e gli sbarchi, a largo delle coste Siciliane in arrivo la Ong Sea Wartch, ma il ministro Di Maio avverte: “aiuti sanitari li garantiremo ma lo sbarco fatelo a Marsiglia” Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch con 47 migranti a bordo si sta dirigendo verso l’Italia. Non una provocazione, ma come riferiscono i membri della organizzazione umanitaria ...

"La Sea Watch vada in Francia" - porti chiusi per 47 migranti in fuga dal Medicane : La nave dell'ong tedesca Sea Watch in balia del "Medicane" si è portata al largo della Sicilia con 47 migranti a bordo...

"La Sea Watch vada in Francia" - porti chiusi per 47 migranti in pericolo per il Medicane : La nave dell'ong tedesca Sea Watch in balia del "Medicane" si è portata al largo della Sicilia con 47 migranti a bordo...

Di Maio : Seawatch - sì aiuti - poi Marsiglia : 14.16 "La nave Ong Sea Watch,che sta navigando verso la Sicilia, avrà da parte del governo italiano,qualora ne avesse bisogno,supporto medico e sanitario. Dopo di che,invito a puntare la prua verso Marsiglia e far sbarcare le persone sul suolo francese,anziché aspettare inutilmente nelle acque italiane per giorni". Così il vicepremier Di Maio su Facebook. Di Maio ricorda che "come stabilito a giugno 2018 nel consiglio europeo, le ...

Sea Watch verso la Sicilia - Salvini : "Provocazione" : La Sea Watch3 si sta dirigendo verso la Sicilia per cercare riparo dalle mareggiate , ma non ha ancora trovato un porto dove far sbarcare i 47 migranti che ha a bordo da sabato. E' quanto ha detto ...

Di Maio : supporto sanitario a Sea Watch - poi sbarchi in Francia : Roma, 24 gen., askanews, - 'La nave Ong Sea Watch, che sta navigando verso la Sicilia, avrà da parte del governo italiano, qualora ne avesse bisogno, supporto medico e sanitario. Dopo di che, invito a ...

Sea-Watch nella tempesta verso la Sicilia - Salvini : provocazione : Roma, 24 gen., askanews, - La nave 'Sea-Watch 3' della ong tedesca Sea-Watch si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia marine, circa 20 chilometri, dalle coste della Sicilia, ...

Sea-Watch nella tempesta verso la Sicilia - Salvini : provocazione : Roma, 24 gen., askanews, - La nave "Sea-Watch 3" della ong tedesca Sea-Watch si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia marine, circa 20 chilometri, dalle coste della Sicilia, ...

La nave Sea Watch verso l’Italia. Salvini : “Ennesima provocazione - nessuno sbarcherà” : La Sea Watch 3, da cinque giorni nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole, si dirige verso Nord e cerca riparo sotto Siracusa al limite delle acque territoriali italiane. Spaventa il maltempo con onde alte sette metri e raffiche di vento a 70 chilometri l’ora. «Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone medite...