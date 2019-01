Sea of Thieves | il rinnovato interesse dei top streamers di Twitch torna a trainare le

Sea of Thieves : l'aggiornamento di febbraio costringerà i giocatori a riscaricare il gioco : Rare, sviluppatore di Sea of Thieves, ha pubblicato tramite il canale ufficiale YouTube del gioco alcune novità che riguardano il mese di febbraio.Come riferisce VG47, è in arrivo un aggiornamento strutturale del gioco, volto a ridurne le dimensioni di allocazione su tutte le piattaforme interessate.Per far questo, ha spiegato il produttore esecutivo della compagnia Joe Neate, i giocatori dovranno scaricare di nuovo il gioco per intero a partire ...

Xbox One : il supporto a mouse e tastiera è in arrivo anche per Gears 5 - PUBG - Sea of Thieves e molti altri giochi : Il supporto a mouse e tastiera è arrivato su Xbox One nel 2018 e offre la prima alternativa al gamepad standard. Nel corso dell'X018 in Messico, Microsoft ha presentato una selezione di titoli che supportano tale alternativa, confermando il supporto in arrivo più avanti per altri giochi.Come segnala Windows Central, al CES 2019, Razer, celebre produttore di accessori, ha presentato la sua nuova tastiera Turret, progettata per il gaming su Xbox ...

Sea of Thieves : ecco cosa verrà introdotto nel corso del 2019 : Sea of Thieves ha ricevuto parecchi aggiornamenti dal giorno della pubblicazione, sembrerebbe però che Rare abbia ancora molta carne al fuoco che verrà mostrata durante questo 2019.Come riporta WCCFTECH, durante il Fun and Serious Festival di Bilbao, l'executive producer Joe Neate ha parlato delle nuove modalità PvE e PvP in arrivo:"Abbiamo un team al lavoro già da un po' sull'espandere il sistema di missioni e di lore del gioco, tutto questo ...

Sea of Thieves pronto a stravolgimenti nel 2019? I piani di Rare : Il compito di cui era stato investito Sea of Thieves nel corso del 2018 non era di certo dei più semplici, ossia far passare in secondo piano l'assenza di un parco titoli esclusivi per Xbox One con un prodotto che calamitasse le attenzioni di tutti gli utenti della piattaforma Micorsoft. I primi tempi non sono propriamente stati floridi per il titolo di stampo piratesco, con Rare che però si è rimboccata le maniche e si è lanciata a testa bassa ...

Sea of Thieves - Rare semplifica l'ottenimento di alcuni achievement : In Sea of Thieve s sono presenti vari achievement quasi impossibili da ottenere, che spesso richiedono di dedicare moltissimo tempo al gioco. Per intenderci, solo una persona in tutto il mondo ha raggiunto l'agognato 100% degli obiettivi. Uno dei principali colpevoli di ciò è l'odiato 'Merchant Forager', che richiede la consegna di ben 1000 casse di banane. Considerando la rarità di ...

Sea of Thieves : disponibile da oggi l'aggiornamento Shrouded Spoils : E'da oggi disponibile Shrouded Spoils, nuovo aggiornamento per Sea of Thieves che introduce nuovi contenuti ed elementi di gioco nel titolo in esclusiva Microsoft a tema piratesco.Come riporta VG247, le novità sono molteplici, come una maggiore frequenza dell'apparizione del letale Kraken e della nebbia, sia sulla terraferma che in mare. Ecco le novità più importanti:Sea of Thieves è disponibile su Xbox One e PC. Ricordiamo che l'aggiornamento ...