Scontri Liverpool-Roma | mandato d’arresto europeo per un terzo tifoso giallorosso

sportfair

: #UltimOra Scontri Liverpool-Roma, ok estradizione terzo ultra'. Cassazione conferma consegna romanista indagato per… - SkyTG24 : #UltimOra Scontri Liverpool-Roma, ok estradizione terzo ultra'. Cassazione conferma consegna romanista indagato per… - insideromacom : Scontri di #Liverpool, la #Cassazione da l'ok all'estradizione del terzo tifoso giallorosso - romasulweb : Scontri Liverpool-Roma: ok all’estradizione del terzo ultrà -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Emanato und’arresto per ildellacoinvolto negli scontro del 24 aprile 2018 in occasione del match contro ilLa Cassazione ha dato il via libera ald’arresto- processuale per ildella, Simone Mastrelli, richiesto il 4 ottobre dalla Gran Bretagna con l’accusa di lesioni aggravate e adunata sediziosa prima della partita. Neglidel 24 aprile 2018 in occasione della semifinale di andata di Champions League rimase gravemente ferito ildei ‘reds’ Sean Cox. La Cassazione ha dunque ritenuto inammissibile il ricorso di Mastrelli contro l’estradizione. Per la vicenda sono già stati condannati due tifosi del club capitolino. (Spr/AdnKronos) L'articolod’arrestoper unsembra ...