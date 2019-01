Sci di fondo – Mondiali Juniores | a Lahti Del Fabbro davanti a tutti | è oro nella mass

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : a Frida Karlsson la 15 km mass start femminile. Molto indietro le italiane : E’ un dominio scandinavo, quello che si verifica nella 15 km mass start a tecnica classica femminile dei Mondiali juniores di sci di fondo in corso di svolgimento a Lahti, in Finlandia. La svedese Frida Karlsson domina la prova, mettendosi in testa fin dall’inizio e concludendo con il tempo di 40’45″3 la propria fatica. Al secondo posto, staccata di 52″1, arriva la norvegese Helene Marie Fossesholm, mentre chiude ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : MAGNIFICO ORO DI LUCA DEL FABBRO!!! L’azzurro vince in volata la 30 km tc mass start : Lo aveva affermato nell’intervista che ci aveva rilasciato ad inizio novembre ed ha mantenuto la promessa: LUCA Del Fabbro ha appena vinto la 30 km tc mass start dei Mondiali di sci di fondo disputata a Lahti, in Finlandia: l’azzurro ha completato il percorso in 1:15’16″7, battendo in volata il norvegese Haavard Moseby (a 0″4) e l’elvetico Cyril Faehndrich (a 0″5). Giù dal podio, seppure con soli ...

Sci di fondo – Mondiali Juniores Lahti : Karlsson non si ferma più - altro oro per lo svedese nella mass start : Karlsson conquista un altro oro ai Mondiali Juniores: sua la mass start in tecnica classica. Colombo 49ª, Glarey appena dietro Frida Karlsson fa collezione di medaglie d'oro ai Mondiali Juniores. La svedese classe 1999, che già trionfò nello skiathlon a Goms, nella scorsa stagione, è già al secondo successo in tre giorni a Lahti: dopo la delusione per il podio sfumato nella sprint, nonostante il miglior tempo nelle qualificazioni,

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 - Ulricehamn. Caterina Ganz è la punta dell’Italia sperimentale nella tappa svedese : Niente prove generali di staffetta in vista dei Mondiali di Seefeld nella tappa svedese di Coppa del Mondo di Ulricehamn in Svezia, location inusuale per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Lo staff azzurro ha scelto di non affaticare troppo Pellegrino e De Fabiani che arrivano da una prima parte di stagione molto dura e dunque di far saltare ai due atleti di punta del fondo maschile l’appuntamento svedese, così come a Noeckler e Rastelli, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +176 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Lahti 2019 : Anna Comarella ottava nella 10 km a tecnica libera femminile - tra gli uomini 12° Simone Daprà : Ai Mondiali giovanili di sci di fondo in corso di svolgimento a Lahti (Finlandia) si sono disputate oggi due gare riservate alla categoria Under 23: la 15 km maschile e la 10 km femminile, entrambe con partenza a intervalli e a tecnica libera. Tra gli uomini il vincitore è il francese Jules Lapierre, che domina lungo tutto il percorso e conclude col tempo di 34’02″8, infliggendo un distacco di 29″8 al ceco Michal Novak e ...

Sci di fondo – Mondiali U23 : Anna Comarella chiude ottava la 10 km TL - la vittoria va alla russa Istomina : Comarella, ottavo posto in rimonta nella 10 km in tecnica libera ai Mondiali U23 di Lahti. Franchi 21ª, Pittin 24ª È Mariya Istomina la nuova campionessa mondiale U23 della 10 km in tecnica libera. La russa classe 1997 si è imposta a Lahti con soli due secondi di vantaggio sulla finlandese Eveliina Piippo, che ai 6,1 km era avanti di un paio di secondi e nell’emozionante finale si è vista scavalcare dalla rivale, partita con un ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : nella 10 km maschile nono posto per Davide Graz - nella 5 km femminile 19ª Rebecca Bergagnin : Si sono disputate oggi le gare dei 5 km a tecnica libera femminili e dei 10 km a tecnica libera maschili ai Mondiali juniores di sci di fondo in corso di svolgimento a Lahti, Finlandia. Entrambe le competizioni si sono svolte con partenza a intervalli. La gara maschile, che ha visto 102 atleti al via, è stata vinta dal francese Jules Chappaz in 22’34″9 davanti al leader della prima parte del percorso, il russo Alexander Terentev, che ...

Sci di fondo – Mondiali juniores di Lahti : Bergagnin 19ª nella 5 km TL - la vittoria alla svedese Karlsson : L’atleta azzurra chiude al diciannovesimo posto la 5 km a tecnica libera femminile dei Mondiali juniores di Lahti Ancora Svezia sul gradino più alto del podio nella 5 km femminile in tecnica libera dei Mondiali juniores di Lahti (Fin). Frida Karlsson ha concluso il percorso con il tempo di 12’50″56, con il quale ha preceduto la norvegese Helene Marie Fossesholm di 11″1 e la finlandese Anita Korva di 19″8. ...

