Sci alpino paralimpico | Mondiali 2019 | nelle tre gare odierne successi per Farkasova

Sci alpino - Marsaglia sorprende nella prima prova di discesa a Kitzbuhel : l’azzurro è secondo dietro Reichelt : Sorpresa Marsaglia a Kitzbühel: è secondo dietro Reichelt nella prova di discesa. Ma è tutta l’Italia che va forte: Paris 3°, Innerhofer 5° La sorpresa arriva all’ora di pranzo, quando la maggior parte dei discesisti hanno già provato la Streif per la seconda volta in settimana. Matteo Marsaglia, con il pettorale numero 54, centra il secondo tempo, arrivando al traguardo in 1’57″64, 23 centesimi più di Hannes ...

Sci alpino - Seconda prova Discesa Kitzbuehel : Marsaglia secondo - ottimi Paris e Innerhofer - Hannes Reichelt davanti a tutti : L’austriaco Hannes Reichelt ha realizzato il miglior tempo (1’57”41), ma è grande Italia nella Seconda prova della Discesa di Kitzbuehel. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Matteo Marsaglia e Dominik Paris. Marsaglia è stato bravissimo con il pettorale 51 ad inserirsi in Seconda posizione a 23 centesimi dall’austriaco, mentre Paris conferma il suo feeling con la Streif (ha già vinto tre ...

Sci alpino - Prova Discesa Garmisch 2019 : Sofia Goggia torna ed è subito la migliore delle azzurre! Guida Corinne Suter : La svizzera Corinne Suter ha dominato la prima Prova della Discesa di Garmisch-Partenkirchen. La velocista elvetica ha chiuso con il tempo di 1’40’00, staccando di oltre un secondo tutte le avversarie. Dietro di lei si è classificato un terzetto austriaco: seconda Tamara Tippler (+1.09), terza Christina Ager (+1.19) ed infine quarta Stephanie Venier (+1.36) Quinto posto per la svizzera Lara Gut (+1.41), che ha preceduto Tina ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : le atlete si sfidano sulla Kandahar - ma il mirino è già ai Mondiali : Anche se Mikaela Shiffrin ha già ampiamente messo in ghiaccio il suo terzo trionfo consecutivo in Coppa del Mondo, il Circo Bianco si prepara per il fine settimana di Garmisch-Partenkirchen per una due-giorni di sicuro interesse, con il programma che prevede una discesa libera ed un supergigante sulla famosa pista Kandahar. Questo weekend racchiude in sè numerosi spunti di interesse. In primis vedremo il rientro di Sofia Goggia. La campionessa ...

Sci alpino – Coppa Europa : Braathen in testa dopo la 1ª manche del gigante di Courchevel - terzo Ballerin : Braathen è ancora al comando a Courchevel, Ballerin terzo a 35/100 dopo la prima manche del gigante Lucas Braathen continua a farla da padrone nei giganti di Coppa Europa. Il norvegese è in testa dopo la prima manche a Courchevel, dopo aver già vinto 24 ore fa. Il leader della classifica di discipina, che bissando il trionfo di mercoledì scavalcherebbe l’azzurro Simon Maurberger anche in vetta alla graduatoria generale, ha 31 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : arriva la Streif! Kitzbuehel pronta per ospitare una tre giorni di fuoco : Basterebbe solo una parola, Streif, per spiegare che cosa regalerà il fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il tempio della velocità, uno dei tracciati più emozionanti e difficili dell’intero Circo Bianco. Il mitico salto del Mausefalle (circa ottanta metri), la Steilhang, il Brückenschuss, l’Hausbergkante, la diagonale dove si vince o si perde la discesa e poi per chiudere lo Zielschuss, spettacolare ultimo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Discesa di Kitzbuehel : Bryce apre le danze nella seconda prova cronometrata : Sette gli azzurri per la velocità a Kitzbuehel. Giovedì al via la seconda prova cronometrata che apre il week-end tirolese Sarà l’americano Bennet Bryce il primo a prendere il via nella seconda prova della Discesa di Kitzbuehel, programmata per sabato. Fra gli italiani, aprirà Dominik Paris con l’11, seguito da Christof Innerhofer con il 13. Nei trenta anche Mattia Casse, al via con il 24. Werner Heel avrà il 35, quindi Matteo ...

Sci alpino – Buzzi operato oggi a Milano : riduzione della frattura del piatto tibiale per l’azzurro : Buzzi e Paini operati a Milano dalla Commissione Medica FISI, rientreranno alle gare nella prossima stagione Emanuele Buzzi è stato operato presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori Hebert Schoenhuber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Comissione Medica FISI per la riduzione della frattura del piatto tibiale con trauma distorsivo contusivo e interessamento del legamento crociato posteriore del ginocchio destro, ...

Sci alpino - Emanuele Buzzi è stato operato a Milano dopo l’infortunio di Wengen. Rientrerà il prossimo inverno : Oggi Emanuele Buzzi è stato operato presso la clinica La Madonnina di Milano. Il velocista azzurro, infortunatosi al termine della discesa libera di Wengen, è stato operato dai dottori Hebert Schoenhuber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI per una riduzione della frattura del piatto tibiale, c’è stato anche l’interessamento del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Il 24enne ha naturalmente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : sette azzurri per la discesa di Kitzbuehel - Paris e Innerhofer ci provano sulla Streif : Cresce l’attesa per il weekend di Kitzbuehel, nel fine settimana del 25-27 gennaio andrà in scena la tappa valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica Streif, in terra austriaca è ormai tutto pronto per una grande classica del Circo Bianco. L’appuntamento si aprirà venerdì con un superG, poi sabato l’imperdibile discesa libera sulla pista da tutti ritenuta l’Università ...

Sci alpino – Non c’è pace per Lindsey Vonn! Il messaggio social è straziante ma coraggioso : “non potrò avere il finale di carriera che sognavo” : Lindsey Vonn costretta ad un nuovo stop: il messaggio social della campionessa di sci statunitense Dopo un fine settimana carico di emozioni a Cortina, Lindsey Vonn deve fare i conti con un problema fisico che la costringerà ancora una volta a non gareggiare. La sciatrice statunitense, che già nel weekend di gara di Cortina ha riscontrato diversi fastidi alle gambe, sembra non aver ancora risolto del tutto i problemi col suo ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : Giacomo Bertagnolli oro nello slalom : Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino paralimpico in corso di svolgimento a Kranjska Gora. A salire sul gradino più alto del podio è stato Giacomo Bertagnolli. L’azzurro ha vinto l’oro nello slalom nella categoria vision impaired, conquistando la sua seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento in gigante. Bertagnolli, guidato da Fabrizio Casal, è stato molto bravo a ...