Sci alpino | il nuovo programma a Kitzbuehel | discesa venerdì 25 gennaio Date | orari

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 - Dominik Paris : “Ho fiducia” - Christof Innerhofer : “Penso a sciare bene” : Anche se il meteo ci sta mettendo lo zampino, costringendo gli organizzatori a rivoluzionare il programma del fine settimana (clicca qui per tutte le info), si è disputata la seconda prova della discesa libera di Kitzbuhel, sulla mitica Streif. Andiamo, quindi, a conoscere il punto di vista degli atleti della squadra azzurra, con le parole rilasciate al sito ufficiale Fisi.org. Il primo a parlare è stato Dominik Paris, uno che su questa pista ha ...

Sci alpino - le sensazioni delle azzurre dopo la prima prova di discesa svolta oggi a Garmisch : Le azzurre hanno analizzato le proprie prestazioni nel corso della prima prova di discesa andata in scena oggi a Garmisch I commenti delle azzurre dopo la prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Garmisch, sesto appuntamento della stagione di Coppa del mondo di specialità. Sofia Goggia: “è stata una giornata molto tranquilla, chiaramente senza aspettative. Ho avuto tutta la mattina un sorriso incredibile stampato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 - Sofia Goggia : “Bello tornare - la prova è andata bene” - Federica Brignone : “Posso crescere molto” : La prima prova della discesa libera di Garmisch (clicca qui per la cronaca), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, ha riservato spunti interessanti per le nostre atlete. In primis ha segnato il ritorno, quantomeno a livello di test, per Sofia Goggia, dopo il lungo stop per infortunio, ma anche per le sue colleghe il primo assaggio sulla Kandahar è stato utile in vista del weekend. La prima a parlare al sito ufficiale Fisi.org è ...

Sci alpino - Marsaglia sorprende nella prima prova di discesa a Kitzbuhel : l'azzurro è secondo dietro Reichelt : Sorpresa Marsaglia a Kitzbühel: è secondo dietro Reichelt nella prova di discesa. Ma è tutta l'Italia che va forte: Paris 3°, Innerhofer 5° La sorpresa arriva all'ora di pranzo, quando la maggior ...

Sci alpino - cambia il programma a Kitzbuehel! I nuovi orari delle gare - discesa di venerdì! : cambia tutto a Kitzbuehel, sede della tappa della Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Il meteo stravolge il programma di gare sulla mitica Streif: se inizialmente erano previsti SuperG al venerdì, discesa libera al sabato e slalom speciale alla domenica, è stato completamente rivoluzionato l’ordine delle prove. Domani, venerdì 25 gennaio, discesa libera con partenza alle 11.30, sabato lo slalom speciale con prima manche alle 9.30 e ...

Sci alpino - Corinne Suter comanda la prima prova di discesa a Garmisch : Goggia migliore azzurra al rientro : Finalmente in pista: Sofia Goggia torna a Garmisch ed è la migliore delle azzurre nella prima prova di discesa Finalmente Sofia. Dopo la frattura al malleolo peroneale destro subita ad ottobre, la Goggia è scesa per la prima volta in pista nella stagione a Garmisch, per ora soltanto in prova. Ed è stata subito la migliore delle azzurre. La bergamasca oro olimpico in discesa a PyeongChang è arrivata al traguardo con il tempo di ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : nelle tre gare odierne successi per Farkasova - Bochet e Forster : Giornata senza medaglie per i colori azzurri per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino paralimpico 2019 di Kranjska Gora, Slovenia. Gli atleti sono stati impegnati in tre categorie nella kermesse iridata. Per quanto riguarda lo slalom femminile, categoria Impaired, il successo è andato alla slovacca Henrieta Farkasova con il tempo complessivo di 2:08.45 (1:05.85 nella prima manche, 1:02.60 nella seconda) davanti alla britannica Menna ...

Sci alpino - Seconda prova Discesa Kitzbuehel : Marsaglia secondo - ottimi Paris e Innerhofer - Hannes Reichelt davanti a tutti : L’austriaco Hannes Reichelt ha realizzato il miglior tempo (1’57”41), ma è grande Italia nella Seconda prova della Discesa di Kitzbuehel. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Matteo Marsaglia e Dominik Paris. Marsaglia è stato bravissimo con il pettorale 51 ad inserirsi in Seconda posizione a 23 centesimi dall’austriaco, mentre Paris conferma il suo feeling con la Streif (ha già vinto tre ...

Sci alpino - Prova Discesa Garmisch 2019 : Sofia Goggia torna ed è subito la migliore delle azzurre! Guida Corinne Suter : La svizzera Corinne Suter ha dominato la prima Prova della Discesa di Garmisch-Partenkirchen. La velocista elvetica ha chiuso con il tempo di 1’40’00, staccando di oltre un secondo tutte le avversarie. Dietro di lei si è classificato un terzetto austriaco: seconda Tamara Tippler (+1.09), terza Christina Ager (+1.19) ed infine quarta Stephanie Venier (+1.36) Quinto posto per la svizzera Lara Gut (+1.41), che ha preceduto Tina ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : le atlete si sfidano sulla Kandahar - ma il mirino è già ai Mondiali : Anche se Mikaela Shiffrin ha già ampiamente messo in ghiaccio il suo terzo trionfo consecutivo in Coppa del Mondo, il Circo Bianco si prepara per il fine settimana di Garmisch-Partenkirchen per una due-giorni di sicuro interesse, con il programma che prevede una discesa libera ed un supergigante sulla famosa pista Kandahar. Questo weekend racchiude in sè numerosi spunti di interesse. In primis vedremo il rientro di Sofia Goggia. La campionessa ...

Sci alpino – Coppa Europa : Braathen in testa dopo la 1ª manche del gigante di Courchevel - terzo Ballerin : Braathen è ancora al comando a Courchevel, Ballerin terzo a 35/100 dopo la prima manche del gigante Lucas Braathen continua a farla da padrone nei giganti di Coppa Europa. Il norvegese è in testa dopo la prima manche a Courchevel, dopo aver già vinto 24 ore fa. Il leader della classifica di discipina, che bissando il trionfo di mercoledì scavalcherebbe l’azzurro Simon Maurberger anche in vetta alla graduatoria generale, ha 31 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : arriva la Streif! Kitzbuehel pronta per ospitare una tre giorni di fuoco : Basterebbe solo una parola, Streif, per spiegare che cosa regalerà il fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il tempio della velocità, uno dei tracciati più emozionanti e difficili dell’intero Circo Bianco. Il mitico salto del Mausefalle (circa ottanta metri), la Steilhang, il Brückenschuss, l’Hausbergkante, la diagonale dove si vince o si perde la discesa e poi per chiudere lo Zielschuss, spettacolare ultimo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...