' Salvini rispetti il lavoro dei magistrati' | così l' Anm

Migranti - Salvini : Ue rispetti impegni : 8.58 "Io non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Non ci sarà nessun arrivo in Italia finché l'Europa non rispetterà gli impegni presi, a parole, con l'Italia,accogliendo i 200immigrati sbarcati in estate tra Pozzallo e Catania che dovevano già essere ricollocati". Così il ministro dell'Interno, Salvini, su Facebook. "Il governo è compatto sulla linea rigorosa, porti chiusi, lotta agli scafisti e alle Ong. Aggiungo che ogni nuovo ...