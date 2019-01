Salvini | nuovo scontro con Fazio E ne ha anche per Morgan

A Castelnuovo va in scena il decreto Salvini : Quello che sta succedendo in questi giorni a Castelnuovo di Porto fa accapponare la pelle. Ci sono persone che da un giorno all'altro vengono dislocate dalle comunità in cui vivevano e trasferite senza conoscere la meta.Ci sono bambini che un giorno andavano a scuola, e che il giorno dopo vengono deportati altrove, senza avere il modo di salutare gli insegnanti e gli amici.Ci sono pazienti in cura perché vittima di tortura, o sotto ...

Non solo Castelnuovo. Ecco i migranti lasciati per strada dal decreto Salvini : I migranti che il decreto sicurezza ha reso all'improvviso irregolari, rimuovendo la protezione umanitaria, fino a oggi erano solo un numero – circa 60mila persone secondo l'Ispi – frutto di stime e previsioni, contestato dal governo perché giudicato infondato. Il caso del Cara di Castelnuovo di Por

Castelnuovo di Porto - quel Cara andava chiuso. Ma quella di Salvini è deportazione : Il dolore arriva leggendo tra le righe dei quotidiani, Fatto Quotidiano compreso, che oggi hanno raccontato la vicenda del Cara di Castelnuovo, comune vicino Roma, sgomberato con furia da Matteo Salvini tanto da lasciare nello sgomento oltre 500 persone, ignare del loro destino. Tra di loro, e appunto fa male leggerlo, tanti minori – tra cui una giovane promessa del calcio – che dovranno lasciare la scuola. E poi individui fragili: ...

Castelnuovo di Porto - Morassut - PD - : "Esterrefatto da Salvini' : Il cara andava ridimensionato e chiuso attraverso una politica, un'azione concertata che programmasse le delocalizzazioni. E' mancata qualunque concertazione. Si è andati lì 24 ore dopo l'annuncio, ...

Salvini ha spiegato la chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...

Castelnuovo - polemiche e rabbia per lo sgombero. Salvini : 'Ma che deportazione...' : Oggi nuovi trasferimenti di migranti dal centro per richiedenti asilo, alle porte di Roma, che sarà chiuso entro fine mese. Una deputata, Leu, prova a bloccare un pullman in uscita. Il sindaco del ...

Castelnuovo di Porto - Salvini : “Mi ero impegnato a chiudere megastrutture. Deportazione? Parole al vento” : “Leggo Parole al vento, come deportazione e nazismo. Invece è gestione fondata sul buon senso di un’immigrazione che era totalmente fuori controllo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa. “Mi ero impegnato a chiudere le megastrutture dell’accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, come a Bagnoli, a Castelnuovo di Porto, a Mineo. Accoglienza verrà fondata su ...

Cara di Castelnuovo - anche i parroci contro Salvini e lo sgombero dei migranti : Non solo la deputata di sinistra Rossella Moroni, che a Castelnuovo di Porto si mette davanti al pullman che porta via i richiedenti asilo dal Cara . C'è anche la Chiesa, con svariati preti, parroci, ...

Migranti - Salvini sgombera il Cara di Castelnuovo e la deputata comunista si piazza davanti al pullman : Lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto (Roma) scatena la sinistra. La deputata Rossella Muroni di Liberi e Uguali, per protestare contro la chiusura legata al decreto sicurezza di Matteo Salvini, ha deciso di bloccare il pullman con 75 Migranti a bordo. "Bambini, donne, uomini, vogliamo solo

Polemiche per la chiusura del Cara di Castelnuovo - Salvini : fuori solo gli abusivi : Tutto come previsto: la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto si è tirato dietro una cascata di Polemiche. Per i tempi, per i modi, per le motivazioni. Cinquecentocinquanta sono i profughi che verranno “smistati” in tutta Italia, non si sa bene come e quando, a poco più di un mese dalla conversione in legge del Dl Sicurezza. Dopo una notte inso...

Salvini : «Chiude il Cara di Castelnuovo? Fuori solo i migranti abusivi» Da Bologna a Bari - i prossimi interventi : «Chi ha diritto viene ricollocato con diritto a vitto e alloggio. Per gli altri cominceremo le pratiche per l’espulsione». Crollano del 24% le domande di protezione umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto che ha modificato i requisiti per ottenerla

Castelnuovo - il Cara chiude e la sinistra insorge. Salvini : "Lì solo reati" : Non si placano rabbia e polemiche per la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, il più grande d"Italia dopo quello di Mineo, in Sicilia.Stamattina, secondo quanto riporta Repubblica, altri 75 migranti si preparano a lasciare la struttura per essere trasferiti nei Cas di diverse regioni italiane. Per il ministro dell"Interno, che rivendica la decisione, effetto del decreto sicurezza, si tratta di un risparmio di 6 milioni di euro. Ma i ...

Salvini : «Chiude Castelnuovo? Fuori da accoglienza solo migranti abusivi» : «Chi ha diritto viene ricollocato con diritto a vitto e alloggio. Per gli altri cominceremo le pratiche per l’espulsione». Crollano del 24% le domande di protezione umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto che ha modificato i requisiti per ottenerla