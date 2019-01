Salto con gli sci | Coppa del Mondo Rasnov 2019 | continua il duello tra Katharina Althaus

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : Thomas Aasen Markeng vince la gara individuale maschile. Italiani tutti fuori nella prima serie : Dopo la gioia del bronzo nella gara femminile, ai Mondiali juniores di Salto con gli sci in corso di svolgimento a Lahti si è disputata anche la competizione maschile individuale. Sul Salpausselkä (HS100) l’oro è andato al norvegese Thomas Aasen Markeng, classe 2000, più costante di tutti nei suoi due salti. Markeng, in entrambi i tentativi a disposizione, si è portato fino ai 97 metri, raggiungendo punteggi simili: 126.2 nella prima ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : Lara Malsiner è medaglia di bronzo! Doppietta russa con Shpyneva e Iakovleva : Si aprono con un’ottima notizia i Mondiali juniores di Salto con gli sci a Lahti: sul Salpausselkä (HS100) della città finlandese, con punto K a 90 metri, Lara Malsiner ha conquistato la medaglia di bronzo, arrivando soltanto dietro alla coppia russa formata da Anna Shpyneva e Lidiia Iakovleva (quest’ultima, nei mesi scorsi, era riuscita a vincere in maniera incredibile in Coppa del Mondo a Lillehammer all’inizio di ...

Salto con gli sci – Mondiali Junior : Malsiner di bronzo a Lahti : Lara Malsiner è bronzo ai Mondiali Junior di Lahti. E’ la quinta azzurra nella storia a riuscire nell’impresa Lara Malsiner conquista un bellissimo bronzo nel Salto ai Campionati Mondiali Junior di Lahti, e si iscrive alla ristretta lista delle cinque atlete italiane capaci di realizzare lo stesso risultato nella storia: Elena Runggaldier, Lisa Demetz, Evelyn Insam e sua sorella Manuela, prima di lei. Un bronzo che ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Elena Runggaldier sale in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : Stefan Kraft torna alla vittoria dopo due anni! Kobayashi buca la prima serie ed è 7° : Stefan Kraft torna alla vittoria in Coppa del Mondo dopo un digiuno di quasi due anni, imponendosi sul trampolino HS134 di Zakopane davanti al norvegese Robert Johansson e al sorprendente nipponico Yukiya Sato al termine di una gara condizionata da condizioni meteo variabili che hanno penalizzato diversi big nella prima serie. Per Kraft si tratta della tredicesima vittoria in carriera nel circuito maggiore, che gli permette di guardare con ...

Salto con gli sci – Elena Runggaldier 15ª a Zao e migliore azzurra nella classifica generale : Riscatto di Elena Runggaldier: è quindicesima a Zao e diventa la migliore azzurra in classifica generale. Trionfa Lundby Elena Runggaldier si riscatta alla grande e nella seconda gara individuale in Giappone centra un ottimo quindicesimo posto. L’azzurra, 19esima dopo la prima serie con il punteggio di 86.4, si è migliorata sfruttando anche il vento nella seconda, arrivando a superare i 90 metri e ottenendo tutti 17 di valutazione. ...

