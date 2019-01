Blastingnews

Salerno, bimba maltrattata e stuprata da familiari: quattro arresti

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un susseguirsi di abusi e sfruttamenti che ha luogo all'interno della città di, dove una bambina è divenuta vittima dei propri genitori. Le generalità della famiglia e della minorenne non sono state rese note per motivi di privacy, ma le autorità locali hanno provveduto a fornire dettagli in merito a quanto accaduto all'interno del nucleo familiare. Secondo le dichiarazioni raccolte e le ricostruzioni dei fatti, la vittima viveva in uno stato di degrado non lontano da quelli di una vera e propria schiava: la bambina era costretta a sbrigare giornalmente tutte le faccende domestiche e a badare alla sorellina più piccola, mentre i genitori le vietavano anche di mangiare. Una bambina malnutrita, quindi, che veniva quasi con regolarità sottoposta ad abusi e violenze sessuali da alcuni componenti della propria famiglia. Le indagini, avviate nel 2017, hanno portato all'arresto di 4 ...