Rugby | i convocati dell’Italia per la trasferta in Scozia 31 gli azzurri chiamati per la

Convocati ItalRugby per la Scozia : Roma, 24 gen., askanews, - Il Ct dell'Italrugby Conor O'Shea ha ufficializzato la lista dei trentuno atleti Convocati da domenica 27 gennaio presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni : ecco i 31 convocati dell’Italia per la trasferta in Scozia : Il ct Conor O’Shea ha selezionato i 31 convocati per la trasferta in Scozia del prossimo 2 febraio, match di debutto per il Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Federazione Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi la lista dei trentuno atleti convocati da domenica 27 gennaio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma in vista del debutto nel Guinness 6 Nazioni 2019 fissato per sabato ...

Rugby : due livornesi convocati nell'Italia under 20 in vista del Sei Nazioni di categoria : Hanno compiuto solo da pochi mesi , rispettivamente il 10 settembre e il 13 ottobre dello scorso anno, la maggiore età, eppure per l'avanti Gianmarco

Rugby – Italia - i convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 : Sciolti gli ultimi dubbi, l’Italia ha diramato la lista dei convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 contro Scozia e Galles Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 24 giocatori convocati per le prime due partite del Sei Nazioni di categoria contro i pari età di Scozia e Galles. Gli Azzurrini si raduneranno a Montichiari domenica 27 gennaio, mentre mercoledì ...

Rugby - l’Inghilterra fa già sul serio : annunciati i convocati per il Sei Nazioni 2019 : La formazione inglese preparerà in Portogallo l’atteso evento, che la vedrà debuttare il 2 febbraio a Dublino contro l’Irlanda Il Ct dell’Inghilterra Eddie Jones ha annunciato oggi il gruppo che preparerà nelle settimane, in Portogallo, il Guinness 6 Nazioni 2019 che, per il XV della Rosa, prenderà il via il 2 febbraio a Dublino contro l’Irlanda campione in carica. l’Inghilterra, attuale quarta forza del ranking internazionale ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - verso Irlanda-Inghilterra : i convocati di Schmidt : Irlanda, i convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019 in vista del match contro l’Inghilterra Rory Best sarà ancora una volta capitano dell’Irlanda che ospiterà l’Inghilterra nel weekend di apertura del Guinness Sei Nazioni prima di dirigersi verso BT Murrayfield per affrontare la Scozia. La seconda linea dell’Ulster Iain Henderson è stato incluso dopo un rapido recupero da un infortunio al pollice che ha subito alla fine dell’anno ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : il Galles sfida l’Italia - i convocati di Gatland : Galles, i convocati per la sfida contro l’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2019 Warren Gatland, Commissario Tecnico del Galles, ha ufficializzato la rosa dei 39 giocatori convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019. I Gallesi, reduci dal secondo posto nel torneo dello scorso anno, saranno i primi avversari in casa dell’Italia il prossimo 9 febbraio alle 17.45, match in calendario allo Stadio Olimpico di Roma. IL Galles PER IL ...

ItalRugby - i convocati per il raduno di Roma : Italrugby, convocati Fuser e Zanon per il raduno di Roma Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Conor O’Shea ha convocato la seconda linea Marco Fuser e il centro Marco Zanon, entrambi in forza al Benetton Treviso, per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019 in programma al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma dal 20 al 23 gennaio. I due atleti sostituiranno rispettivamente Dean ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i 31 convocati da Conor O’Shea per il raduno di Roma : Conor O’Shea ha scelto i 31 giocatori che parteciperanno al raduno di Roma del 20-23 gennaio, quando l’Italia inizierà a preparare l’esordio nel Sei Nazioni, in programma sabato 2 febbraio a Murrayfield con la Scozia. Tra le novità più importanti c’è il ritorno in azzurro dopo 4 anni di Marco Barbini e soprattutto l’esordio in nazionale di David Sisi. Questa la lista dei 31 giocatori convocati per il raduno di Roma: Piloni: ...

Rugby – Guinness Sei Nazione 2019 - i 31 azzurri convocati per il primo raduno : ItalRugby, i 31 azzurri per il primo raduno verso il Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei 31 giocatori convocati per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019, in calendario al Centro di Preparazione “Giulio Onesti” di Roma dal 20 al 23 gennaio. Confermato in gran parte il gruppo che ha partecipato ai Cattolica Test Match dello scorso ...

Rugby – I convocati azzurri della Nazionale U18 per il raduno di Montichiari : Italia U18: i convocati per il raduno della Nazionale di Montichiari Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la lista dei 28 atleti per il raduno di Montichiari, in calendario dal 15 al 17 gennaio. Per gli azzurrini sarà il primo momento di verifica interno in vista dell’inizio dell’attività interNazionale del 2019. A metà marzo è in calendario un secondo mini raduno in cui Dolcetto avrà a ...

Rugby - i convocati dell’Italia Under 20 per la sfida dell’Epifania contro la Francia : Il 6 gennaio 2019 alle ore 15.00 l’Italia maschile Under20 di Rugby sosterrà a Tolone un test match amichevole contro i pari età della Francia per preparare al meglio il debutto nel Sei Nazioni di categoria, fissato per l’1 febbraio contro la Scozia. Per preparare la sfida transalpina il CT Fabio Roselli ha convocato 26 azzurrini, che si raduneranno a Settimo Torinese il 2 gennaio per partire poi alla volta della sede di gara venerdì ...