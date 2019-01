Roma | M5s condannato a risarcire 22mila euro a candidato delle comunali espulso

“Se al M5s piace Maduro - vada in Venezuela”. Gli oppositori del regime in piazza a Roma : Mentre il Venezuela scende in piazza – con il capo dell'opposizione, il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó, che si è dichiarato presidente ad interim al posto del dittatore Nicolas Maduro – per avere nuove elezioni anche a Roma gli oppositori del regime hanno manifestato in piazza della

La Comunità ebraica di Roma ha denunciato il senatore M5s Lannutti : "La Comunità ebraica di Roma ha scelto di presentare una denuncia contro il senatore Elio Lannutti per istigazione all'odio razziale". La conferma arriva da fonti della stessa Comunità. In queste ore i legali stanno preparando la documentazione necessaria. La denuncia si lega al post in cui Lannutti, del Movimento 5 stelle, citando il 'protocollo dei sette saggi di Sion', accusava gli ebrei di controllare il sistema economico mondiale.

Reddito : A Roma la kermesse M5s per spiegarlo - DIRETTA : Scenografia giallo-blu con le scritte " Reddito di cittadinanza " e " quota 100 " in bianco per l'evento organizzato dal M5S sul decretone atteso in Parlamento. Al centro, dietro il palco, un maxi-...

Roma - consigliere M5S "punito" per amicizia con Dema e per aver criticato il decreto sicurezza? : L'economia è ferma, non c'è lavoro, ma accollare tutte queste colpe all'immigrazione e fare guerra tra poveri, mettendo uomo contro uomo, non rappresenta la soluzione più lungimirante e sensata al ...

M5s costretto alla retRomarcia. Ritira l'emedamento che avrebbe sanato i contenziosi dei balneari fuori legge : Un errore di valutazione. Una proposta al decreto Semplificazioni presentata in buonafede ma dai risvolti pericolosi. Così il Movimento 5 Stelle giustifica la retromarcia plateale che si è trovato costretto a compiere. Una giravolta che si vuol far passare sottoforma di "svista" che, se approvata, sarebbe diventata una sanatoria bella e buona nei confronti di quei titolari di concessioni balneari che hanno conteziosi amministrativi ...

Magistrati arrestati - Nardi aspirava a una nomina al Comune di Roma : "M5S chiese curriculum" : Il gip: "Un esponente politico vicino al Movimento 5 Stelle lo invitò ad inviare un proprio curriculum alla segreteria della sindaca Raggi". Nardì parò della possibilità di essere nominato vice capo di gabinetto

Virginia Raggi (M5S) : 'Alla Caritas le monete di tutte le fontane di Roma' : Tutto i soldi raccolti all'interno della Fontana di Trevi, sita nella città di Roma, andranno integralmente all'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Ma pure le altre monetine che verranno prelevate prossimamente da tutte le altre fontane della città eterna (per un totale orientativo di duecentomila euro), saranno destinate alla Caritas. A garantirlo è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi del progetto politico ideato da ...

Rifiuti a Roma - storia infinita della “monnezza”. E ora M5s apre alla discariche : Possibile svolta nella crisi dei Rifiuti che stringe la Capitale: nella riunione della cabina di regia voluta dal ministro dell'ambiente Sergio Costa tenutasi presso il ministero, si è lavorato sulle aree "bianche" indicate dalla Città Metropolitana come possibili sedi di impianti per lo smaltimento o lo stoccaggio dei Rifiuti, nella mappa già trasmessa a dicembre dalla Città metropolitana alla Regione. In Campidoglio bocche cucite su un ...

Matteo Salvini - nel giorno più duro la clamorosa apertura al M5s : terremoto a Roma e Strasburgo : Da Varsavia, Matteo Salvini apre a una clamorosa intesa con il Movimento 5 Stelle proprio nel giorno più difficile. È da poco arrivata la conferma dell'accordo tra il premier Giuseppe Conte e il governo di Malta per l'accoglienza di una quindicina dei 49 migranti della Sea Watch in Italia. Vince dun

Andrea Romano sul presidente di Rai Due : “Se fai gag sul M5S o la Lega vieni buttato fuori” : Andrea Romano non digerisce l’esclusione di Luca e Paolo da Rai 2 dopo aver fatto una gag su Toninelli “Un violento editto Freccero contro chiunque critichi il governo Lega/M5s: via Luca e Paolo da Rai2, colpevoli di averci fatto ridere su Toninelli. Una gag straordinaria, da rivedere prima che l’epurator Freccero la tolga anche dal web”. Lo scrive su Twitter il deputato pd Andrea Romano a proposito dei programmi ...

Roma - la proposta del M5S di arruolare "guardie ecologiche" per controllare i cassonetti : Roma e i suoi rifiuti. Che sono ovunque. E che, spesso, sono la conseguenza diretta del cattivo comportamento anche della cittadinanza, pronta a lasciare immondizia ingombrante in strada e incapace di fare la raccolta differenziata. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la pessima condotta di una parte della cittadinanza avrebbe fatto arrabbiare l'amministrazione del M5S.Volontari a difesa dell'ambienteDaniele Diaco, presidente ...

Manovra - Renzi : da M5S tasse - ridicola retRomarcia con Ue e condono : Roma, 30 dic., askanews, - 'Oggi i Cinque Stelle dicono che noi siamo terroristi e che la democrazia è sotto attacco. Dopo aver dichiarato ufficialmente esaurita la povertà, dopo aver obbligato il ...