Roma capitale della cultura | mostre | eventi e appuntamenti per il weekend

Oltre 425 milioni a Roma capitale per rimodernare linee A e B : Oltre 425 milioni di euro per le due storiche linee di metropolitana della Capitale. Il sindaco Virginia Raggi e il

L'Avvocatura di Roma capitale seleziona tirocinanti under 28 : L'Avvocatura di Roma Capitale ha indetto un bando relativo alla selezione di giovani tirocinanti interessanti a svolgere la pratica forense presso le proprie sedi. La selezione è rivolta nei confronti di coloro che sono interessati a un tirocinio pratico necessario per svolgere l'esame di abilitazione alla professione forense: a tal proposito sarà richiesto un impegno costante, incompatibile con lo svolgimento di altri lavori o con la frequenza ...

Dal MIT oltre 425 milioni di euro a Roma capitale per rimodernare metro A e B : Comune di Roma e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno firmato la Convenzione per dare il via agli interventi di ammodernamento della metro A e B e per l'acquisto di nuovi treni . La ...

Roma : sangue su strade Capitale - morti 2 giovani dopo schianto : Roma – Ancora sangue a Roma sulla via del Mare. La scorsa notte due ragazzi sono morti in un incidente, al km 24, avvenuto intorno alle ore 00.45. L’auto su cui viaggiavano e’ uscita di strada per cause da accertare. Le vittime sono una ragazza di 23 anni deceduta sul posto e un ragazzo di 30 morto dopo il trasporto all’ospedale Grassi di Ostia. Soccorsa in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio anche una ...

Capitale Lavoro - a rischio 166 dipendenti della società dell’ex provincia di Roma che supporta i centri per l’impiego : Il paradosso di chi dovrebbe garantire un Lavoro a chi non ce l’ha e che, invece, dopo oltre 15 anni di precariato, rischia in prima persona il posto. Accade a 166 dei 328 dipendenti di Capitale Lavoro spa, la società in house della Città Metropolitana di Roma Capitale, la ex provincia di Roma. In seguito alla riforma Delrio del 2014 i dipendenti pubblici della Città Metropolitana impiegati nei centri per l’impiego sono passati alla Regione ...

Ecco il primo Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale : “Un risultato storico per Roma. Abbiamo approvato in Giunta il primo Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano di Roma

“Il consumo di suolo di Roma Capitale” : quasi un quarto della superficie è stato consumato - soprattutto cementificandolo : Oggi, 17 gennaio, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, Roma Capitale e ISPRA hanno presentato i risultati del progetto “Il consumo di suolo di Roma Capitale” condotto nell’ambito del Servizio Civile sul tema del consumo di suolo, con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico. Il progetto ha rilevato che quasi un quarto della superficie del territorio di Roma, il 23,5%, è stato consumato, in buona parte ...

Sciopero mezzi Atac a Roma : bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale : info - orari e ultime notizie : Sciopero mezzi Atac a Roma per 24 ore: a rischio metro, bus e Ferrovie della Capitale. Stop trasporto pubblico, info e orari: tutte le ultime notizie

“Il consumo di suolo di Roma Capitale” : il 17 gennaio la presentazione dei risultati del progetto : Il 17 gennaio, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, Roma Capitale e ISPRA presenteranno i risultati del progetto “Il consumo di suolo di Roma Capitale” condotto nell’ambito del Servizio Civile sul tema del consumo di suolo, con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico. L'articolo “Il consumo di suolo di Roma Capitale”: il 17 gennaio la presentazione dei risultati del progetto sembra essere il ...

Campidoglio - record di arrivi negli Aeroporti di Roma conferma crescita flussi turistici nella Capitale : Quasi 49 milioni di passeggeri sono transitati nei due Aeroporti di Roma nel 2019. Si tratta di un record storico, ottenuto in particolare con la crescita dello scalo di Fiumicino che ha avuto un incremento del 4,9% rispetto al 2017, e che giunge come un’ulteriore conferma del forte aumento dei flussi turistici verso la Capitale riscontrato nell’ultimo anno. “Voglio esprimere grande soddisfazione per il consistente aumento di passeggeri ...

Gemitaiz - tour estivo nella Capitale il 4 luglio l'artista a Rock in Roma : Dopo il 'Paradise Lost Club tour' appena concluso con 10 sold out consecutivi e oltre 25.000 biglietti venduti, il rapper Romano Gemitaiz torna dal vivo con il 'Summer tour 2019': giovedì 4 luglio ...

Roma - traffico sulle principali arterie della capitale. Ecco la situazione : traffico normalizzato sulla A24 Roma-Teramo tra Ponte di Nona e Settecamini dopo che si erano registrate code di 2 km in entrata a Roma, a causa dello sbandamento di un'automobile. Il traffico, prima ...

Roma - vacanze nella Capitale per l'ex Alisson : 'Sempre bello essere qui' Foto : vacanze nella Capitale per Alisson Becker, l'ex portiere della Roma ceduto in estate al Liverpool per 72 milioni di euro. Oggi l'ex Romanista ha trascorso la giornata a Roma postando una sua Foto su ...

Terremoto di 3.2 a est di Roma - paura nella Capitale e ai Castelli : Scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 quando erano trascorsi 52 minuti dalla mezzanotte di sabato. L'evento è stato avvertito distintamente soprattutto di chi abita ai piani alti degli...