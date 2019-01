Roberto Burioni nominato Campione della scienza | Nino Formicola Campione della gente

RAI - RADIO2 * Roberto Burioni : « IL PATTO PER LA SCIENZA SOTTOSCRITTO DA RENZI E GRILLO? IL PAESE HA CONOSCIUTO DELLE PAGINE OSCURE COME STAMINA O IL METODO DI BELLA » - : La SCIENZA, dice BURIONI, non ha un colore politico: 'Il PATTO stesso, infatti, è incredibile che sia necessario. Sarebbe COME se un paracadutista negasse l'utilità di un paracadute prima di buttarsi ...

Beppe Grillo (con Renzi) - svolta sui vaccini : firma il «Patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica». L’appello lanciato con l’immunologo Guido Silvestri

Vaccini - Beppe Grillo sostiene Roberto Burioni e firma il Patto per la Scienza : Per una volta Matteo Renzi e Beppe Grillo sono d'accordo. Potrà sembrare strano, eppure Roberto Burioni, il virologo noto sui social per le sue campagne contro la disinformazione sui Vaccini, è riuscito a unirli. Il fondatore del M5s e l'ex segretario del Pd sono infatti tra i primi firmatari del Patto Trasversale per la Scienza, un appello rivolto ai politici a difesa "della Scienza come valore universale di progresso ...

Roberto BURIONI/ Il "paradosso" del dottore ipocondriaco : "Ho paura della morte… e degli aghi" : In un'intervista al Corriere, ROBERTO BURIONI si racconta come mai prima d'ora. "Ho tanti aspetti irrazionali", spiega il virologo.

Intervista a Roberto Burioni sul tema dei vaccini : Lei dice spesso che la scienza non è democratica… In realtà è la cosa più democratica del mondo. Se ci pensiamo la conoscenza non ammette scorciatoie . Le cose o si studiano o non si sanno. ...

Roberto Burioni ha aperto una nuova testata di informazione medica : Roberto Burioni. (G.R.M./ LaPresse) Immunologo, scrittore e da oggi anche editore. Il curriculum di Roberto Burioni si arricchisce di una nuova esperienza, con la partenza di medical Facts, il sito web di informazione medica fondato e finanziato proprio dal medico pesarese, che ha già raccolto attorno al progetto una folta schiera di collaboratori – e aspiranti tali – impazienti di battersi contro le credenze antiscientifiche sui vaccini, ma non ...