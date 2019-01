Risultati Eurolega 20ª giornata | Milano vince e sogna i playoff | bene anche Real Madrid e

Risultati Eurolega 19ª giornata : Milano beffata dal Baskonia - male anche Panathinaikos e Real Madrid : L’Olimpia Milano sconfitta in trasferta dal Baskonia in occasione della seconda parte della 19ª giornata di Eurolega Dopo la prima parte della 19ª giornata di Eurolega , che ha visto trionfare il Fenerbahce e Olympiacos, sono andati in scena i match che hanno concluso questo turno del campionato europeo di basket. Tra questi, da sottolineare la sconfitta dell’Olimpia Milano contro il Baskonia , che ha sorpreso la formazione di ...

Risultati Eurolega 19ª giornata : il Fenerbahce non lascia scampo al Gran Canaria - sorridono CSKA e Olympiacos : Seconda vittoria consecutiva per il Fenerbahce , che stende a domicilio il Gran Canaria . Barcellona sorpreso dal Maccabi, sorridono CSKA e Olympiacos Il Fenerbahce non conosce ostacoli, i turchi superano a domicilio il Gran Canaria e restano in testa alla classifica di Eurolega dopo la diciannovesima giornata . Spada/LaPresse A Las Palmas finisce con il punteggio di 64-82 a favore degli ospiti, che tengono così a distanza un CSKA Mosca abile ...

Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 18ª Giornata : zona Playoff in bilico per Milano : Non si ferma la corsa di Fenerbahce e Real Madrid, stop per il CSKA Mosca, Olimpia Milano al limite della zona Playoff: i Risultati e la classifica di Eurolega dopo i match della 18ª Giornata Due giorni di grande basket in giro per i parquet di tutta Europa, 8 sfide interessanti ed avvincenti hanno dato vita ad una pioggia di punti e verdetti importanti per la 18ª Giornata di Eurolega. In vetta resta solido il Fenerbahce che batte lo ...