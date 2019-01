ilfattoquotidiano

: Rinasce il Giro di Sicilia. Il grande ciclismo ritorna sull’Isola - Cascavel47 : Rinasce il Giro di Sicilia. Il grande ciclismo ritorna sull’Isola - TutteLeNotizie : Rinasce il Giro di Sicilia. Il grande ciclismo ritorna sull’Isola - tempostretto : Rinasce il Giro di Sicilia. Si correrà ad aprile -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Ildisi farà, l’Unione ciclistica internazionale l’ha inserito nel calendario delle corse del 2019 (categoria 2.1). C’è una organizzazione della corsa affidabile, Rcs Sport che non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda gli eventi sportivi (ild’Italia vi dice qualcosa?). Ci sono le date d’inizio e fine, dal 3 al 6 aprile e aggiungo che in quel periodo non ci sono per nessuno. Da scoprire, e non sono dettagli, le tappe e i partecipanti a una corsa che rivive dopo 25 anni.L’ultima edizione dell’antenata di questa manifestazione si corse nel 1994, si chiamava Settimana ciclistica internazionale (dal 1984 al 1994 appunto, si fece in). La prima edizione deldioriginale è più antica deld’Italia stesso, esattamente di due anni prima, del 1907. Fu vinta da Carlo Galetti (vincitore poi di tre Giri d’Italia, due individuali e uno a ...