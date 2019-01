Resident Evil 2: Guida ai livelli di difficoltà

gamerbrain

(Di giovedì 24 gennaio 2019) La prima cosa che viene chiesta al giocatore all’inizio di una nuova partita, solitamente è la scelta del livello di difficoltà. In2 abbiamo inizialmente a disposizione 3: Assistita, Standard e Hardcore. Quali sono le differenze? presto detto!di difficoltà in2 Difficoltà Facile (Assistita)Possibilità di mirare i nemici in modo assistito La salute si rigenera in parte automaticamente I nemici sono meno resistenti ai colpi Presente il salvataggio automatico Difficoltà Normale (Standard)La mira viene lasciata totalmente al giocatore La salute non si rigenera automaticamente, per tanto è possibile ripristinarla solo con medicinali e oggetti curativi I nemici hanno maggiore resistenza, dunque bisognerà colpirli più volte per eliminarli Non è presente ...