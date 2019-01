Replica L' Isola dei famosi | la prima puntata in streaming online su MediasetPlay

Blastingnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Da stasera 24 gennaio, ritorna l'appuntamento in prime time su Canale 5 con l'dei2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Nuovi naufraghi stanno per sbarcare in Honduras, pronti ad affrontare la sfida alla sopravvivenza e a mettersi in gioco per cercare di conquistare il montepremi finale messo in palio dalla produzione, che anche quest'anno è di 100 mila euro. Chi non potrà seguire lain tv, potrà poi rivederla insul sito Mediaset.Dove rivedere ladell'dei2019 inNel caso in cui questa sera 24 gennaio non riusciate a seguire ladell'deiin diretta televisiva su Canale 5, vi ricordiamo che sarà possibile rivederla inaccedendo al sito web gratuito.it, accedendo alla sezione dedicata al ...