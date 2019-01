Recensione: “La favorita” al cinema Emma Stone e Rachel Weisz raccontano gli scandali della Corona Inglese

domanipress

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Presentato al Festival di Venezia, il 24 gennaio uscirà nelle Sale italiane il film diretto dal regista Yorgos Lanthimos, “La, una deliziosa commedia d’epoca dal sapore macabro ed esilarante. Intrighi, manipolazioni e gelosie, sono gli elementi che caratterizzano la corte di Anna Stuart, la sovrana che regnò nell’Inghilterra del XVIII secolo. La regina tormentata dalla gotta, dall’autocommiserazione e da pensieri suicidi, funziona come l’ipotenusa di un triangolo erotico e politico, le cui altre gambe sono Sarah Churchill () ed Abigail Masham (). Lady Sarah è una donna impavida e risoluta, che schiera ogni astuzia sessuale ed emotiva per mantenere la monarca co-dipendente dalle sue cure e dalle sue volontà. Su consiglio di Madame Churchill, la regina considera di raddoppiare le tasse fondiarie per finanziare la guerra contro la Francia, ove il marito di ...