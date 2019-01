Real Madrid | è il club più ricco del mondo Ma le italiane risalgono in classifica

Deloitte Football Money League - la top 20 dei fatturati : 4 italiane in classifica - domina il Real Madrid : Il report Deloitte Football Money League, ha stilato la graduatoria dei club col fatturato maggiore al mondo, classifica dominata dal Real Le 20 società calcistiche con i fatturati più alti a livello mondiale hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% rispetto alla rilevazione dello scorso anno: è quanto emerge dal report Deloitte Football Money League, giunto ormai alla sua ...

Il Real Madrid vuole Dybala - pronti 105 milioni : Il Real Madrid su Paulo Dybala. Secondo il Sun, il club 'Blanco' e' pronto a offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino che, negli ultimi tempi, e' stato impiegato da Allegri come trequartista. Secondo il tabloid inglese, Dybala e' la prima scelta del Real Madrid che cerca nuova linfa dopo l'epopea di Zidane e delle tre Champions conquistate consecutivamente. Florentino Perez, presidente del club piu' titolato del mondo, tuttavia, ...

Il Real Madrid vuole Dybala - il Napoli con il dubbio Allan : Mentre MARCELO sogna la Juventus e Dybala potrebbe fare il percorso inverso con direzione Real Madrid , pronto a fare un'offerta molto ricca, , il calciomercato invernale si appresta a vivere lo ...

Juventus-Real Madrid - quanti possibili affari : Dybala è solo l'ultimo : Il Real Madrid vuole Paulo Dybala ed è pronto a investire fino a 100 milioni di euro: questa l'indiscrezione riportata stamani dal quotidiano inglese 'The Sun'. Un interesse non nuovo quello dei ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Real Madrid per Dybala : Calciomercato Juventus – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo assalto del Real Madrid per l’attaccante Paulo Dybala. La bomba viene lanciata direttamente dal Sun, i Blancos sarebbero infatti pronti ad offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino, nel dettaglio la Joya rappresenta la prima scelta del Real Madrid per il reparto offensivo. Florentino Perez dovrà superare la ...

Il Sun : 'Il Real Madrid vuole Dybala' : Florentino Perez, presidente del club più titolato del mondo, tuttavia, dovrà vincere la concorrenza delle due società di Manchester, il City e lo United, ma anche quella del Bayern Monaco. Dalla sua ...

Boom Perez - il Real Madrid prepara due botti per giugno : uno potrebbe arrivare dall’Italia… : Real Madrid alla ricerca di calciatori che possano dare una svolta dopo un’annata sinora insoddisfacente nell’era post-Cristiano Ronaldo Il Real Madrid sta vivendo una stagione di transizione dopo i tanti anni di dominio del calcio europeo. Con l’addio di Cristiano Ronaldo e Zidane il club si sta ristrutturando e non aver sostituito a dovere CR7 è stato probabilmente un errore da parte del patron Florentino Perez. Il ...

Hazard-Real Madrid - la quota per il trasferimento crolla a picco : Eden Hazard al Real Madrid? I bookmakers credono sempre più a tale ipotesi, resta da capire se il tutto verrà posticipato a giugno La trattativa per il rinnovo del suo contratto non decolla e le voci di un suo trasferimento al Real Madrid, di cui ormai si parla da molto tempo, si fanno sempre più insistenti. La sensazione degli analisti Sisal Matchpoint è che alla fine Eden Hazard (il quale ha pure commentato con un “perché ...

Pronostico Real Madrid – Girona - Copa del Rey 24-01-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Real Madrid – Girona, Quarti di finale Copa del Rey andata, 24 Gennaio 2019 ore 21.30Pronostico / Copa del Rey- Al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Girona si sfideranno per il primo atto dei quarti di finale della Copa del Rey, edizione 2019. I Blancos hanno eliminato il Leganes, nonostante nella gara di ritorno la formazione di Santiago Solari abbia rischiato di vedere ribaltato il vantaggio iniziale; gli ospiti ...

Real Madrid-Hazard - il belga pronto a firmare per i blancos : Real MADRID HAZARD, affare fatto- 10 gol e 10 assist in 23 gare di Premier League, il ruolo da protagonista nell’attacco del Chelsea e il progetto blues completamente (o quasi) incentrato sul numero 10 belga. Eden Hazard nonostante sia il migliore giocatore della squadra di Sarri potrebbe ben presto conoscere un’altra destinazione. Dopo 5 anni […] L'articolo Real Madrid-Hazard, il belga pronto a firmare per i blancos proviene ...

Mercato - dalla Spagna : Marcelo ha chiesto a Real Madrid la cessione alla Juve : ... che sta disputando una grande stagione, al contrario del brasiliano che ora ricopre lo stesso ruolo nella squadra campione d'Europa e del mondo. Sempre in tema di partenze da Madrid, il Real ...