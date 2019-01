ilfattoquotidiano

: Racket, oggi è toccato al negozio di Grazia. Ogni giorno una bomba. La malavita è dentro di noi - fattoquotidiano : Racket, oggi è toccato al negozio di Grazia. Ogni giorno una bomba. La malavita è dentro di noi - newsdinapoli : Dichiarazioni del sindaco Massimo Pelliccia Massimo Pelliccia Massimo Pelliccia Sindaco di Casalnuovo di Napoli - InterNapoli : Mazzata al #Racket del clan Rea, il sindaco di #Casalnuovo: 'Oggi è una giornata importante' #ClanRea… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) E’ la seconda volta che il suosalta in aria. E’ la secondache ilmette davanti alla serranda deldi, specializzata in forniture per parrucchiere. A Fa, come purtroppo in tante città del resto di Italia, lava all’incasso imponendo un sopruso orribile, ineguagliabile. O paghi il pizzo, oppure sparisce il lavoro e il tuo avvenire.già ieri ha deciso insieme a suo marito Giuseppe di riaprire subito: “Non ci fermeranno, rimettiamo le cose a posto e riapriamo. Però non ce la faccio proprio più”, ha detto.Questo episodio sarà una breve di cronaca. Simile a cento altri chemese si contano. Non ci riguarda, o se ci riguarda, ci interessa poco, ci indigna ancor meno. Se una quota della nostra attenzione, anzi della nostra ossessione, per i migranti fosse destinata a questi fenomeni, se dieci minuti del suo tempo il ministro ...