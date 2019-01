Quota 100 | favoriti gli uomini | gli insegnanti con pensione più bassa del 30%

Quota 100 e reddito di cittadinanza - via libera al decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...

Numerose le vie per la quiescenza nel 2019 : dalle vecchie deroghe alla nuova Quota 100 : Nel sistema pensionistico entrano quota 100 e opzione donna, e viene confermato l’Ape sociale. Il sistema adesso si è dotato di ulteriori misure e tutte con il carattere della flessibilità in uscita. Alle pensioni di vecchiaia, pensioni anticipate, deroghe e scivoli vari, per i lavoratori che cercano di andare in pensione, la scelta è vasta. Con le novità del nuovo governo però è altrettanto vero che la confusione è tanta, con misure che spesso ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : professionisti esclusi dalla nuova misura : Le nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100 non sembrano richiedibili dai lavoratori che per raggiungere il requisito contributivo intendono far valere anche i versamenti effettuati presso specifiche casse professionali. È quanto emerge dall'ultima bozza del decreto legge sulla riforma delle Pensioni e del welfare, approvato con il Consiglio dei Ministri dello scorso 17/01. Purtroppo il provvedimento appare ora percorribile solo da chi è ...

Pensioni ultima ora : Mattarella firma Quota 100 - Conte “è soluzione”? : Pensioni ultima ora: Mattarella firma Quota 100, Conte “è soluzione”? Pensioni ultima ora: Mattarella firma Quota 100, Conte “è soluzione” Pensioni ultima ora: dopo l’approvazione del decreto Contenente Quota 100 in consiglio dei ministri dello scorso 17 gennaio 2019 si attendono i passaggi successivi. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa entro il 24 gennaio il testo, previa bollinatura della Ragioneria dello Stato, sarà ...

Ragioneria dà via libera al decretone. Con Quota 100 290.000 uscite in più : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Non ci sono blocchi nel decretone. Né da parte della Ragioneria né per quanto riguarda la bollinatura. Fino all'ultimo si è cercato di affinare ...

Pacchetto pensioni - da 'Quota 100' al Tfs : conto da 4 - 6 miliardi nel 2019 : E , se emergeranno sforamenti rispetto alla dote prevista dal testo il ministero dell'Economia potrà proporre al presidente del Consiglio un taglio lineare compensativo anzitutto sui capitoli di ...

Pensioni : Quota 100 - un regalo ai baby boomer maschi? : Sul tema interviene Vincenzo Galasso, professore di Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano, con una dettagliata analisi pubblicata su Lavoce.info, in linea con la quale riconosce ...

Assegni con Quota 100 più bassi : la flessibilità costa ma per il sistema è necessaria : Un solo anno di anticipo in termini di uscita dal mondo del lavoro produce un duplice negativo effetto sui conti pubblici e del sistema previdenziale, un anno in meno di contributi versati ed un anno in più di pensione erogata al pensionato significano maggiori spese da parte dello Stato. Un solo anno dicevamo, figuriamoci 5 anni come prevede la nuova pensione con quota 100. La richiesta di maggiore flessibilità nel sistema, alla quale il ...

Riforma pensioni : Quota 100 - il dl dovrebbe essere pronto - non si escludono modifiche : Il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e Quota 100 dovrebbe essere pronto entro domani. A rassicurarlo sono fonti vicine al Governo Lega-stellato. Il testo, infatti, è ancora al vaglio dei tecnici della Ragioneria generale dello Stato che dovrà apporre la propria bollinatura prima dell'invio del testo al Quirinale per la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Possibili modifiche durante la conversione in ...

Quota 100 - 290mila pensionamenti in più : 12.34 Con Quota 100e il blocco dell'età per la pensione anticipata,nel 2019 andranno in pensione 290.000 persone in più. E' il calcolo nella relazione tecnica che accompagna il decretone, ancora in attesa di bollinatura e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel dettaglio, si prevede l'uscita di 102.000 dipendenti privati e di 100.000 lavoratori pubblici in più. Quota 100e le altre misure, compreso il cumulo di più gestioni, consentirà anche ...

Quota 100 : ecco il calcolatore per scoprire se conviene andare in pensione prima : conviene uscire dal lavoro qualche anno prima, magari a 62 anni, o è meglio aspettare l’età della pensione di vecchiaia a 67 anni? Il Sole 24 Ore, in collaborazione con la società Epheso, mette a disposizione dei lettori un nuovo «pensionometro», aggiornato con tutte le novità introdotte dal decreto su pensioni e reddito di cittadinanza, che permette di calcolare in modo personalizzato la propria pensione ...

Quota 100 - possibile raddoppio dei pensionamenti di docenti a Ata : L’ impatto di Quota 100 sulle uscite anticipate dal lavoro nella scuola è molto più profondo di quanto stimassero i tecnici del Miur. Sarebbero molte di più di diecimila le domande di pensione prodotte dal personale ATA e dagli insegnanti. Lo scrive Italia Oggi in un articolo in cui viene illustrato l’effetto acceleratore insito in uno dei due pilastri di Quota 100. In seguito alle novità in materia pensionistica il Miur dovrà ...

Pensioni Quota 100 - un regalo ai baby boomer maschi : quota 100 abbasserà l’età media di pensionamento di un anno e mezzo nel privato. E costerà 22 miliardi. Ne vale la pena? La flessibilità in uscita dal mercato del lavoro può servire, ma così è solo un favore a una specifica categoria di lavoratori...

A 'DiMartedì' i paradossi di Quota 100 - basta poco per perdere il treno : Su La7 ancora discussioni sulla quota 100 con due interessanti servizi durante la trasmissione" di Martedi". Dopo le polemiche che hanno accompagnato il varo di quota 100 da parte del governo giallo-verde, la misura, nonostante ormai sia ben definita nel decreto, non smette di far parlare di se. Iniziano le analisi e le stime sulla sua convenienza e sulle problematiche che la misura ha in base a come è stata disegnata dall’attuale esecutivo. ...