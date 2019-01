Queen | Brian May e Roger Taylor Freddie Mercury era tormentato Rami Malek? Lo ha

FREDDIE MERCURY - MORGAN RACCONTA I Queen/ Anticipazioni : le rivelazioni di Brian May e Roger Tay sul cantante : FREDDIE - MORGAN RACCONTA i QUEEN è lo speciale oggi, giovedì 24 gennaio, in prima serata su Raidue, dedicato alla grande band inglese.

Brian May dei Queen dedica una canzone alla sonda spaziale New Horizons. Ecco il videoclip : Quando si è uno dei leader di una delle band che hanno fatto la storia della musica e, nel contempo, si è anche astrofisici, possono nascere cose bellissime. Protagonista è Brian May, chitarrista dei Queen, che ha appena pubblicato un singolo a tema spaziale. Il titolo? New Horizons, in onore della sonda Nasa che ci ha permesso di raggiungere e osservare da vicino le spianate di Plutone e del suo satellite naturale Caronte, e che nella notte di ...

Queen - Brian May e quell'attore che avrebbe dovuto interpretare Freddie Mercury : 'Fu quasi un disastro' : Secondo gli ultimi dati diffusi, in circa un mese il film avrebbe incassato la bellezza di 550 milioni di dollari in tutto il mondo.