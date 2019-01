PSG batte Chelsea | la bagarre per Paredes la vincono i parigini!

sportfair

: Psg batte Strasburgo e accede agli ottavi di finale della Coppa di Francia - Laurezio : Psg batte Strasburgo e accede agli ottavi di finale della Coppa di Francia - Antoniocoimbr19 : @augustociardi Un paragone che non ha senso. Il Napoli batte il Liverpool e pareggia due partite con il psg..altre… - giacomo_j_polli : Il punto sul calcio estero: #Solskjaer non si ferma più, il #RealMadrid batte il #Siviglia e si porta al terzo post… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Leandrosi appresta a firmare con il PSG dopo la corte serrata anche da parte delnelle ultime settimane di calciomercato Il PSG sembra aver superato definitivamente la concorrenza del, accaparrandosi dunque Leandro. Il calciatore ex Roma potrebbe a breve lasciare lo Zenit per accasarsi alla corte di Tuchel in Francia, per la felicità anche dei tifosi del Napoli, dato che con questo acquisto probabilmente il PSG mollerà la presa per Allan.dovrebbe essere pagato 47 milioni di euro dai parigini, una cifra considerevole per il centrocampista, necessario però per le dinamiche della squadra che ha perso di fatto i servizi di Rabiot.L'articolo PSG: laperlaSPORTFAIR.