Proteste contro lo Shutdown | Trump precipita nei sondaggi al 34%

Torino - scontri durante le Proteste contro il fast food all'università : la polizia carica gli studenti : In cento hanno occupato il "Burger King" aperto di recente, poi hanno cercato di entrare in rettorato: lì sono scoppiati i tafferugli

Grecia - scontri e Proteste ad Atene contro l’accordo che modifica il nome della Macedonia : scontri e proteste ad Atene dove migliaia di persone si sono ritrovate per manifestare contro l’accordo con la Macedonia (che deve essere ancora ratificato) riguardo la disputa sul nome del Paese da modificare in ‘Repubblica della Macedonia del Nord’. Piazza Syntagma si è riempita di bandiere greche ed è stata luogo di scontro con la Polizia che ha risposto con i lacrimogeni ai lanci di oggetti da parte dei dimostranti L'articolo Grecia, scontri ...

Higuain contro la Juventus - ci risiamo/ Video : Supercoppa Italiana - finale caldo con le Proteste del Pipita : Higuain contro la Juventus, ci risiamo. Supercoppa Italiana, finale caldo con le proteste del Pipita, contestato un rigore non concesso da Banti

La polizia dello Zimbabwe ha arrestato l’attivista Evan Mawarire per aver promosso le Proteste contro il rincaro dei prezzi del carburante : La polizia dello Zimbabwe ha arrestato Evan Mawarire, un popolare pastore e attivista locale, con l’accusa di essere stato tra i promotori delle proteste in corso da tre giorni contro il rincaro dei prezzi del carburante nel paese deciso dal presidente Emmerson Mnangagwa. Mawarire,

Roma - caos in Consiglio comunale sui rifiuti. Proteste contro Raggi : “Dimettiti”. Espulsi consiglieri - seduta sospesa 2 volte : consiglieri del Pd con addosso sacchi dell’immondizia, spazzatura consegnata alla sindaca, richiesta di dimissioni e seduta sospesa due volte, con conseguente allontanamento dall’Aula di chi contestava. È successo nel caotico pomeriggio capitolino, dove si è discusso, in un Consiglio comunale straordinario, dell‘emergenza rifiuti dopo l’incendio dell’impianto del Tmb Salario. Durante l’intervento della sindaca, ...

Gilet gialli - la nona manifestazione in Francia : cortei a Parigi e Bourges. Proteste anche a Londra contro la May : Nono sabato di Proteste dei Gilet gialli in Francia. Nonostante la legge annunciata dal premier Philippe contro chi partecipa a manifestazioni non autorizzate, gli attivisti si sono ritrovati sugli Champs-Elysees a Parigi, dove si sono ripetuti gli scontri con le forze dell’ordine: i manifestanti hanno cercato di forzare le barriere e la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Circa 5mila persone si sono invece radunate a ...

La mappa delle Proteste contro la manovra : Il gennaio 2019 si preannuncia come un mese di mobilitazioni contro la manovra. Molte categorie sono già scese in campo e altre sono sul piede di guerra per i provvedimenti contenuti nella legge di ...

Benjamin Harnwell : “Non temo le Proteste contro i sovranisti. Con Bannon sforniamo i Salvini di domani” : Oggi alla Certosa di Trisulti, sul cammino benedettino immerso nei monti Ernici, arriveranno in massa per protestare contro il progetto di trasformare il luogo sacro in una Università sovranista. O, più precisamente, come spiega Benjamin Harnwell presidente della fondazione Dignitatis Humanae che si è aggiudicata per 19 anni la gestione della Certo...

"Obiettivo Risarcimento" - la Rai sospende lo spot contro la malasanità dopo le Proteste dei medici : ... quante vite vengono salvate ogni giorno, quanta qualità c'è nella sanità italiana, che mette il nostro Paese al terzo posto nel mondo?'. Allo stesso tempo, conclude la nota, 'non sento mai parlare ...

I pensionati avari di Conte e le Proteste contro la Manovra. Di cosa parlare stasera a cena : Qui a dicosaparlare si sono presi a cuore i diritti dei pensionati, partendo da un diritto di base, universale, quello di non essere presi per il culo. Se poi l'autore del, diciamo, dileggio è il prof. avv. presidente del Consiglio (sulla scia di Matteo Salvini) allora si supera la misura ragionevol

Autostrade - aumento pedaggi su A24 e A25/ Rincari del 19%? Proteste sindaci Lazio e Abruzzo contro Toninelli : Autostrade, aumento pedaggi su A24 e A25? Previsto rincaro del 19% dal primo gennaio, trattativa in corso e Proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

Ancora rivolte contro Iliad e le sue antenne : segnalate Proteste a Piacenza a Lucca : Emergono Ancora una volta problemi inaspettati per Iliad e le sue antenne. Lo step cruciale per rendere il nuovo operatore sceso in campo in Italia la scorsa estate rischia di andare incontro ad ulteriori rallentamenti, dopo le notizie riportate alcune settimane fa sulle nostre pagine in riferimento a Macerata. Oggi 21 dicembre, più in particolare, trapelano delle lamentele impreviste da Lucca e Piacenza, dove l'azienda transalpina mirava e mira ...

Bolkestein - Proteste Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s/ Ultime notizie - cori contro Toninelli e tassisti : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.