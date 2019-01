Progetto ' Remi e vele' | premiata la solidarietà Raccolti fondi per il reparto pediatria

assegnato alla regione umbria premio "label europeo delle lingue 2018" con Progetto "cic to cic - corsi integrati di cittadinanza - conoscere ... : ... come l'Ufficio Scolastico Regionale, i CPIA di Perugia e di Terni , Scuole statali per l'educazione e l'istruzione degli adulti, , l'Università per Stranieri di Perugia e il mondo della cooperazione ...

Premier League - Mia Khalifa fa sognare i tifosi inglesi : “sto lavorando ad un Progetto…” [GALLERY] : Premier League, Mia Khalifa si appresta a svelare un suo nuovo progetto che avrà sede in terra londinese e sarà legato al calcio Premier League, Mia Khalifa sta ‘tramando’ qualcosa. Un nuovo progetto per la pornostar che sta facendo ammattire gli appassionati di calcio inglese: cosa avrà in mente? “Le riprese del primo giorno a Londra sono state un successo. Non vedo l’ora di annunciare quello a cui sto ...

FCA premiata allo Smau di Napoli per il Progetto 'I AM FCA - Innovation Award Millennials' : ... competizione tra studenti universitari nata su iniziativa di FCA stessa, che ha coinvolto le facoltà di Economia di sei atenei dell'Italia Centro-Meridionale. Il premio - uno stage in una realtà FCA ...

Dai super calcolatori agli smartphone : premiato Progetto di alternanza scuola lavoro realizzato ai Laboratori del Gran Sasso : “Dai supercalcolatori agli smartphone. L’avvento dell’era digitale”, è questo il titolo del progetto di alternanza scuola lavoro (ASL) presentato dal Liceo Scientifico A. Bafile dell’Aquila in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN, e premiato da Unioncamere il 29 novembre, a Verona, nell’ambito del premio nazionale “Storie di alternanza” per il contributo alla promozione della ricerca scientifica. La cerimonia ...

Dottoranda dell’Università di Pisa - vince il premio “Amelia Earhart” con un Progetto per monitorare la spazzatura spaziale : Selena Ghio, Dottoranda al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, ha vinto una borsa di studio di 10mila euro intitolata ad Amelia Earhart, l’aviatrice statunitense che negli anni Trenta del Novecento stabilì numerosi record di volo, diventando un simbolo dell’emancipazione femminile. Il premio è conferito da Zonta International, un’organizzazione impegnata a migliorare le condizioni delle donne nel mondo, che ogni ...