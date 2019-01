Prezzo petrolio e benzina a confronto | quotazione a fine gennaio 2019

termometropolitico

: @lombardiano18 Da cosa è causata l'inflazione negli anni 75/79 quando il prezzo del petrolio era stabile? - davide_tomei : @lombardiano18 Da cosa è causata l'inflazione negli anni 75/79 quando il prezzo del petrolio era stabile? - fangbianmen : le politiche sul prezzo del petrolio che hanno affamato il venezuela chi le ha volute? @Radio3tweet - emanuferna49 : Si trionfa sulle #trivelle. Ma quando aumenterà il prezzo della benzina o il petrolio scarseggerà sempre di più? E… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Le quotazioni del greggio negli ultimi giorni sono piuttosto stabili, e questo si ripercuote sulla stabilità dei prezzi dellanelle pompe, come vedremo.Tuttavia vi sono indizi che fanno pensare che nei prossimi mesi ci possano essere degli aumenti.Vi è una minore crescita nell’offerta diamericano, che era aumentata in modo sostenuto ultimamente. Mentre quella del vicino Canada vivrà dei veri e propri tagli, con conseguente aumento dei prezzi.Tagli che interesseranno il ben più importante cartello dell’OPEC. Di 1,2 milioni di barili in meno al giorno la decurtazione decisa per sostenere le quotazioni ed evitare diminuzioni didannosi per economie così dipendenti dal greggio.Nel frattempo rimangono invariati i prezzi della...