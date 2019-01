Previsioni Meteo | neve e gelate notturne in Italia | arriva la Sberla Artica

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Venerdì 25 gennaio 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo stabile per l’intera giornata. Il cielo risulterà sereno per lo più poco nuvoloso in particolare sui settori meridionali della Provincia. I Venti risulteranno ancora moderati dai quadranti Nord Orientali, Grecale. I Mari avranno moto ondoso sottocosta poco mosso, mossi al largo. Le ...

Previsioni Meteo per la giornata di domani : tempo stabile sulle regioni centrali : In questi giorni il maltempo sta "torturando" molte zone d'Italia, soprattutto a causa del freddo superiore alla media e della neve, che come sempre causa notevoli disagi. Nella giornata di domani, venerdì 25 gennaio, in molte regioni del centro nord il tempo tende a migliorare, mentre al sud e sulle regioni centrali adriatiche rimane ancora abbastanza stabile ma tendenzialmente cattivo. Le Previsioni per il 25 gennaio Al nord ci saranno ...

L’app Meteo del Giorno fornisce Previsioni del tempo fino a due settimane con radar meteo : meteo del Giorno è un'applicazione che informa costantemente l'utente sull'evolversi delle condizioni meteo nella località rilevata dal GPS dello smartphone. L'app visualizza il tempo previsto per oggi e per i giorni a venire fino a due settimane, con dettagli quali temperatura locale e percepita, precipitazioni, umidità, indice UV, probabilità e quantità delle precipitazioni, punto di rugiada, percentuale di nuvolosità, pressione atmosferica, ...

Meteo - le Previsioni di domani venerdì 25 gennaio - : Maltempo e freddo si spostano al Sud. Neve a quote collinari sull'Appennino meridionale con ulteriore calo delle temperature. Dopo una breve tregua, da domenica è atteso un nuovo affondo artico, l'...

Previsioni Meteo : continua la siccità al nord - maltempo diffuso al centro-sud : Negli ultimi giorni le Previsioni del meteo per l'Italia parlano di una fase dell'inverno delicata, che potrebbe far registrare ulteriori peggioramenti a partire da domenica, 27 gennaio, quando la penisola sarà bersaglio di una nuova perturbazione. Le cose sono destinate a peggiorare dal 29 gennaio, con l'arrivo di un ciclone che inizialmente si formerà nella zona della Sardegna e che rafforzerà i venti di maestrale e lo scirocco nel basso ...

Previsioni Meteo Liguria : venti di burrasca - oggi record di 143 km/h : Dopo le nevicate di ieri, oggi è il vento il fenomeno Meteo più significativo in Liguria. Arpal ha, dunque, emanato l’avviso Meteorologico relativo ai venti di burrasca forte da Nord su tutte le zone. Saranno possibili raffiche fino a 100-120 km/h, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Fino alle ore 10 la raffica massima è quella registrata al Lago di Giacopiane (Genova) dove si sono raggiunti i 143 km/h. Da segnalare anche i 103 km/h a ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” sul mar Tirreno : le Previsioni dettagliate per Roma e Napoli : Allerta Meteo – Il “Ciclone Polare” è arrivato sull’Italia e sta iniziando a fare sul serio con la neve che ha colpito, in modo particolarmente intenso, la Liguria con forti nevicate sulla costa tra Genova e Savona. La temperatura è crollata a -1°C dopo la nevicata, e le precipitazioni si stanno intensificando nel basso Piemonte e si estenderanno in serata a Sardegna ed Emilia Romagna, poi da domani il “clou” ...

Meteo - le Previsioni di domani giovedì 24 gennaio - : Entra nel vivo la violenta ondata di maltempo che sta interessando molte regioni italiane da Nord a Sud. La neve non mollerà la presa anche nella giornata di giovedì, accompagnata da forti venti ...

Previsioni Meteo Lombardia : cielo coperto e poca neve - temperature in rialzo : “Un nucleo depressionario freddo in discesa da nord verso il Mediterraneo determina tra oggi e la mattina di domani tempo debolmente perturbato, con deboli nevicate sui settori meridionali della regione. Rapido miglioramento dalle ore centrali di domani: fino a sabato flusso settentrionale asciutto con cielo sereno e favonio nelle valli venerdì. Tra sabato e domenica discesa di un nuovo minimo dai paesi Baltici: nuvolosità in aumento ma ...

Previsioni Meteo - sull'Italia arriva il ciclone Medicane : Le Previsioni degli esperti meteo sono abbastanza allarmanti relativamente a domani 24 gennaio, quando l'Italia sarà raggiunta dal ciclone denominato Medicane. Il suo nome nasce dalla fusione delle parole Hurricane e Mediterranean e in buona sostanza significa uragano sul Mediterraneo. Cosa porterà sull'Italia il temuto Medicane? Di sicuro un freddo molto significativo, ma anche tanta neve e venti fortissimi, che potranno in alcuni casi ...

Previsioni Meteo Abruzzo : nevicate in arrivo il 24 e 25 gennaio : Nelle giornate del 24 e del 25 gennaio saranno possibili nevicate su tutto l’Abruzzo: lo rende noto il Centro Funzionale regionale della Protezione Civile. Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico. Il fenomeno nevoso interesserà le aree al di sopra dei 500-800 metri con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti ...

Previsioni Meteo Europa - FOCUS sul “Ciclone Polare” tra Italia e Balcani : fino a 60cm di neve - rischio alluvioni e frane : Previsioni Meteo – La tempesta invernale che ha portato la prima neve dell’anno accumulatasi al suolo da Amsterdam a Parigi ieri, 22 gennaio, si rafforzerà quando raggiungerà il Mediterraneo e porterà il rischio di alluvioni, neve intensa e ghiaccio in alcune parti dell’Italia e della Penisola Balcanica nei prossimi giorni. Questa ampia e potente tempesta porterà condizioni Meteo che colpiranno milioni di persone da giovedì 24 gennaio fino al ...