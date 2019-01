Previsioni Meteo Liguria | venti di burrasca | oggi record di 143 km h

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” sul mar Tirreno : le Previsioni dettagliate per Roma e Napoli : Allerta Meteo – Il “Ciclone Polare” è arrivato sull’Italia e sta iniziando a fare sul serio con la neve che ha colpito, in modo particolarmente intenso, la Liguria con forti nevicate sulla costa tra Genova e Savona. La temperatura è crollata a -1°C dopo la nevicata, e le precipitazioni si stanno intensificando nel basso Piemonte e si estenderanno in serata a Sardegna ed Emilia Romagna, poi da domani il “clou” ...

Meteo - le Previsioni di domani giovedì 24 gennaio - : Entra nel vivo la violenta ondata di maltempo che sta interessando molte regioni italiane da Nord a Sud. La neve non mollerà la presa anche nella giornata di giovedì, accompagnata da forti venti ...

Previsioni Meteo Lombardia : cielo coperto e poca neve - temperature in rialzo : “Un nucleo depressionario freddo in discesa da nord verso il Mediterraneo determina tra oggi e la mattina di domani tempo debolmente perturbato, con deboli nevicate sui settori meridionali della regione. Rapido miglioramento dalle ore centrali di domani: fino a sabato flusso settentrionale asciutto con cielo sereno e favonio nelle valli venerdì. Tra sabato e domenica discesa di un nuovo minimo dai paesi Baltici: nuvolosità in aumento ma ...

Previsioni Meteo - sull'Italia arriva il ciclone Medicane : Le Previsioni degli esperti meteo sono abbastanza allarmanti relativamente a domani 24 gennaio, quando l'Italia sarà raggiunta dal ciclone denominato Medicane. Il suo nome nasce dalla fusione delle parole Hurricane e Mediterranean e in buona sostanza significa uragano sul Mediterraneo. Cosa porterà sull'Italia il temuto Medicane? Di sicuro un freddo molto significativo, ma anche tanta neve e venti fortissimi, che potranno in alcuni casi ...

Previsioni Meteo Abruzzo : nevicate in arrivo il 24 e 25 gennaio : Nelle giornate del 24 e del 25 gennaio saranno possibili nevicate su tutto l’Abruzzo: lo rende noto il Centro Funzionale regionale della Protezione Civile. Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico. Il fenomeno nevoso interesserà le aree al di sopra dei 500-800 metri con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti ...

Previsioni Meteo Europa - FOCUS sul “Ciclone Polare” tra Italia e Balcani : fino a 60cm di neve - rischio alluvioni e frane : Previsioni Meteo – La tempesta invernale che ha portato la prima neve dell’anno accumulatasi al suolo da Amsterdam a Parigi ieri, 22 gennaio, si rafforzerà quando raggiungerà il Mediterraneo e porterà il rischio di alluvioni, neve intensa e ghiaccio in alcune parti dell’Italia e della Penisola Balcanica nei prossimi giorni. Questa ampia e potente tempesta porterà condizioni Meteo che colpiranno milioni di persone da giovedì 24 gennaio fino al ...

Meteo - le Previsioni di domani mercoledì 23 gennaio - : Giornata di forte maltempo su tutte le regioni. La neve è attesa al Nord fino in pianura e a quote collinari al Centro Sud. Ulteriore calo termico e forte rinforzo dei venti con raffiche di tempesta ...

Maltempo - domani è ancora allerta meteo : rischio neve e ghiaccio Previsioni : Leggi anche Cronaca Emergenza neve: i volontari in azione, attenzione alle strade cronaca Automobili bloccate nella neve: sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri A Santa Fiora operai del comune al ...

Previsioni Meteo : settimana di freddo da Nord a Sud - fiocchi di neve a bassa quota : Sull'Italia arrivano freddo, gelo e ovviamente le nevicate, questa sarà una settimana di maltempo, una di quelle peggiori di tutto l'inverno. A partire dalla giornata di lunedì, come afferma il sito meteo.it per le Previsioni meteo, le regioni Centro-Settentrionali saranno state raggiunte dal maltempo mentre al Sud i vortici ciclonici provenienti dalla Groenlandia giungeranno tra giovedì 24 gennaio e sabato 26. Quando inizia l'ondata di maltempo ...

Meteo Roma : Le Previsioni per mercoledì 23 gennaio 2019 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più intensi nel corso del pomeriggio. Nel Lazio instabilità diffusa su tutto il territorio a partire dalla mattinata con deboli piogge sparse fino a bassa quota anche sul viterbese. Meteo Roma: Le previsioni Meteo per domani mercoledì 23 gennaio 2019 Tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più ...

Meteo - le Previsioni di oggi martedì 22 gennaio : Meteo, le previsioni di oggi martedì 22 gennaio Settimana molto turbolenta sull’Italia con l’arrivo di un fronte freddo e la contemporanea formazione di un ciclone mediterraneo. Sarà un mix esplosivo che porterà un deciso calo termico, venti forti e neve fino in pianura Parole chiave: ...