Piccolo Alex | trapianto riuscito | il post su Facebook del Ministro della Salute

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Nei mesi scorsi il caso del, affetto da una malattia genetica rara chiamata Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), ha iniziato una catena di solidarietà per cercare un donatore, in circa due mesi e mezzo 23mila persone italiane hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, effettuando il test per identificare un'eventuale compatibilità con il bambino. La ricerca non ha avuto esito positivo e ilè stato trasferito, il 20 dicembre 2018, dall'ospedale Great Ormond Street di Londra al Bambino Gesù di Roma, per essere sottoo ad un'intervento didi cellule staminali emopoietiche da genitore.I risultati ad un mese dalL'equipe medica del professore Francesco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare e Genica, come dichiarato in una nota dell'ospedale Bambino Gesù, ha manipolato e infuso ...