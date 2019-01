Perché siamo unici? Lo rivela la mappa in HD del genoma umano

Flavio Briatore sovranista - la foto bomba-atomica : "Ecco Perché non possiamo accogliere tutti gli africani" : La prova scientifica della necessità dei "porti chiusi". Flavio Briatore, su Instagram, pubblica una foto a sostegno della tolleranza zero di Matteo Salvini e del governo italiano su migranti e sbarchi. L'immagine è un confronto geografico tra l'immensa Africa e la piccolissima Italia, letteralmente

De Zerbi : «Siamo contenti è Perché abbiamo avuto il piglio giusto» : L’allenatore del Sassuolo De Zerbi al termine della gara di Coppa Italia contro il Napoli: Convinto del gol annullato? «E’ difficile dare un giudizio, poi non sono abituato ad entrare negli errori degli arbitri. Siamo contenti è perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto il piglio giusto che deve essere il nostro» Un inizio del campionato ottimo «abbiamo iniziato bene poi qualche giocatore determinante fuori, quindi ...

Cani - Perché ce ne innamoriamo. E Perché possiamo esserne gelosi : Si può essere gelosi di un animale? La gelosia viene definita generalmente come un sentimento che nasce dal rischio reale o percepito di una minaccia per la relazione, di essere traditi e abbandonati dalla persona cara. Una gelosia contenuta protegge la relazione dalle insidie; una gelosia morbosa, ossessiva, può portare a gesti eccessivi, aggressivi e disperati. La gelosia può avere varie sfaccettature e per ognuno esprimere una preoccupazione ...

Realizzare i propri sogni : Perché poi siamo tristi? : NON ERA IL NOSTRO SOGNO, MA DI QUALCUN ALTROABBIAMO PAURA DI PERDERLOCI MANCA AVERE UN OBIETTIVONON È ALL’ALTEZZA DELLE NOSTRE ASPETTATIVEsiamo STANCHECI MANCA LA TENSIONE DELLA SFIDAÈ IL NOSTRO ISTINTO DI SOPRAVVIVENZASpesso ci aggrappiamo a un sogno. A volte resta solo un pensiero, che ci consola quando la vita non ci entusiasma abbastanza. E allora ce lo teniamo lì, senza osare trasportarlo nella realtà, certe che si infrangerebbe, solo per ...

Migranti - Sea watch : “Siamo allo stremo. Spiegate a queste persone Perché non possono sbarcare in Europa” : “Siamo al 18mo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c’è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone”. E’ l’appello di Giorgia Linardi, portavoce di ‘Sea watch’ che aggiorna sulla situazione dei Migranti a bordo e su quella dei 17 che si trovano sulla ‘Sea Eye’, ancora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. “Alcuni di loro rifiutano di mangiare. Ci ...

Barbara Paombelli demolisce il Pd : "Perché non possiamo accogliere tutti gli immigrati" : Barbara Palombelli si tira fuori dal coro del politicamente corretto sui migranti e l'accoglienza a tutti i costi, spiazzando a Circo massimo su Radio Capital chi si aspettava che lady Rutelli attaccasse le politiche di Matteo Salvini: "Non ho visto un'attenzione da parte dei giornalisti, e anche mi

Buon Natale! Siamo in ritardo? No : milioni di cristiani festeggiano oggi (anche in Italia) - ecco Perché : Nel mondo ci sono milioni di cristiani che festeggiano oggi, 7 gennaio, il Natale. La causa sta nella differenza tra calendari: molte chiese ortodosse, dunque, celebrano il Natale proprio in questa data. “La maggior parte delle chiese ortodosse di tutto il mondo utilizzano il calendario giuliano, creato sotto il regno di Giulio Cesare nel 45 a.C., e non hanno adottato il calendario gregoriano, proposto dal latino Papa Gregorio di Roma nel 1582?, ...

Fedez conquista la vetta di Spotify. Il post di festeggiamento : «Che cazz* ridi? Perchè siamo primi!» : Il successo di Fedez continua e il singolo ?Che Cazzo ridi? feat. Tedua & Trippie Redd si conferma primo anche su Spotify. Il brano, estratto del prossimo album del rapper,...

Perché quando siamo raffreddati non sentiamo i sapori? : ... non è uguale dappertutto Aspettando la prossima eclissi Metamorfosi dell'Etna Scienza atomica fredda sulla Iss I linfociti B non sono alterati dallo Spazio Home - SCIENZA - Salute Perché quando ...

Siamo cittadini - non clienti : Perché il ticket di sbarco a Venezia è un errore : Dalla manovra economica una tassa per chiunque visiti Venezia senza alloggiarvi almeno una notte. Teoricamente il "ticket di sbarco" dovrebbe servire a migliorare la vivibilità e i servizi, ma le città sono luoghi liberi, non musei con un biglietto d'ingresso a pagamento: perché Siamo cittadini e non clienti.Continua a leggere

Manovra - Giorgetti : 'Tria voleva target deficit-Pil all'1 - 6% - siamo scesi a 2% perchè ci siamo scazzottati' : Inizialmente il ministro dell'economia Giovanni Tria era per un rapporto deficit-Pil all'1,6%, ben inferiore a quel 2,4% che è stato inciso sempre inizialmente nel NaDef dal governo M5S-Lega, poi abbassato al 2,04% per andare ...

Gatwick - avvistati droni : aeroporto chiuso. Chiamato l’esercito. Ministro Difesa : “Non possiamo dire Perché” : L’avvistamento di due droni, che nella notte hanno sorvolato le piste di decollo e atterraggio, ha paralizzato l’aeroporto. Almeno fino alle 23 di questa sera tutti i voli sono sospesi allo scalo londinese di Gatwick, l’ottavo scalo più frequentato in Europa, e decine di migliaia di persone restano così bloccate pochi giorni prima di Natale. I voli in partenza sono stati fermati e quelli in arrivo destinati su altri scali, tra cui ...