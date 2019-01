Perché Europa e America Latina stanno costruendo un cavo in fibra sotto l’Atlantico

Varoufakis a Tgcom24 : 'Salvini? E' diventato forte Perché l'Europa ha sottovalutato la crisi' : Ecco la risposta dell'ex ministro dell'economia di Atene. " Juncker sta finendo il suo mandato, sta uscendo dalla storia, come tanti ipocriti politici burocrati ha fatto un sacco di danni all'Europa .

Previsioni Meteo - l’Inverno entra nel “clou” in tutt’Europa : ecco Perché l’Italia sarà particolarmente esposta a tempeste e cicloni almeno fino a fine mese [MAPPE] : 1/41 ...

Berlusconi - Perché in Europa è più vicino ai «comunisti» che alla Lega : Silvio Berlusconi , annunciando la sua candidatura alle europee, ha indicato un precedente illustre: il se stesso di 25 anni fa. «C'è bisogno di cambiare questo governo, dove una parte è rappresentata ...

Migranti - Sea watch : “Siamo allo stremo. Spiegate a queste persone Perché non possono sbarcare in Europa” : “Siamo al 18mo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c’è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone”. E’ l’appello di Giorgia Linardi, portavoce di ‘Sea watch’ che aggiorna sulla situazione dei Migranti a bordo e su quella dei 17 che si trovano sulla ‘Sea Eye’, ancora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. “Alcuni di loro rifiutano di mangiare. Ci ...

Perché se Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa è grazie allo spread : Si scrive 'spread', si legge 'spred' e quando sale provoca grande stress, soprattutto ai banchieri. Ma quando scende fa meno notizia, anche se gli effetti positivi del calo sono immediati, almeno in ...

Previsioni Meteo Gennaio - improvviso stratwarming in corso : ecco Perché sarà un mese polare in Europa [MAPPE e DETTAGLI] : 1/8 Credit: Andrej Fils ...

Migranti - Perché la rotta Marocco-Spagna è ora quella più percorsa per arrivare in Europa : «Il nostro Governo è stato il primo dell'Africa ad adottare una politica migratoria - precisa il ministro - . Già alla fine del 2009 abbiamo compreso che il fenomeno migratorio è interessato da ...

Guido Crosetto su Pierre Moscovici : 'Lascia sforare la Francia? Genio - ecco Perché l'Europa è odiata' : ' Pierre Moscovici ha detto che la Francia può sforare il 3 per cento ? Un Genio, ecco perché l'Unione europea è odiata'. Guido Crosetto , ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7 , resta sconvolto ...

'Ecco Perché l'antisemitismo cresce in Europa'. Il rapporto dell'Ue : L'85 per cento degli intervistati pensano che l'antisemitismo sia la più grande questione sociale e politica nel loro paese , e avverte questo problema nella propria vita quotidiana. Il 28 per cento ...

"Ecco Perché l'antisemitismo cresce in Europa". Il rapporto dell'Ue : l'antisemitismo è cresciuto in Europa negli ultimi cinque anni, secondo un censimento dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali. Sono state intervistate oltre 16.300 persone nei 12 paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Uni

Manovra - il leghista Dario Galli svela Perché vuol cedere all'Europa : 'Come li freghiamo' : Mentre nel governo continua il tira e molla su che cosa e quanto trattare con l'Unione europea per l'approvazione della Manovra, lo spread registrato solo giovedì 6 dicembre ha riportato tutti con i ...

Perché l’estrema destra vincente in Spagna è una notizia per l’Europa intera : Uomo con una t-shirt di Franco a un ritrovo di sostenitori di Vox, Barcellona. (Foto: PAU BARRENA/AFP/Getty Images) Anche la Spagna ha un’estrema destra e tra qualche giorno farà il suo ingresso nel Parlamento regionale dell’Andalusia: il suo interprete si chiama Vox, ed è un piccolo partito fondato da delusi del Partito popolare. Il paese governato dal socialista Pedro Sanchez fino a questo momento era rimasto immune all’onda nera che negli ...

Paolo Becchi : 'Perché la trattativa con l'Europa è solo una farsa' : I minibot sono stati persino visti come una opzione efficace da un noto esperto di economia e finanza come Wolfgang Münchau. Ma altre ora sembrano le priorità del governo. Le ruspe in casa ...

Lo squalo mako scomparirà Perché non è protetto dall’Europa? : Lo splendido squalo mako, meglio conosciuto in Italia con il nome di smeriglio, rischia di essere portato al collasso per l’assenza di una tutela legale che protegga una specie sottoposta a iper-prelievo dalla pesca europea. La denuncia viene dallo Shark Trust, composto da diversi gruppi conservazionisti, che sulla base dei drammatici dati rilevati dalla commissione internazionale Iccat (International Commission for the Conservation of ...