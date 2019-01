Pensioni Q100 e Reddito di Cittadinanza | decreto legge potrebbe essere pronto entro oggi

Pensioni anticipate Q100 e RdC : per il Governo mettono 'in sicurezza i deboli' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni dal Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100 e al reddito di cittadinanza. Le due riforme della previdenza e del welfare sarebbero infatti considerate come efficaci misure protettive contro l'eventualità di una recessione. Nel frattempo emergono anche nuove interessanti dichiarazioni in merito alla possibilità di estendere il riscatto ...

Riforma Pensioni 2019 - Bongiorno su Q100 : 'Sarà una svolta' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 22 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte del Governo in merito alla Quota 100 ed al reddito di cittadinanza, considerate due misure fondamentali non solo per la concretizzazione del contratto di Governo ma anche per gli effetti positivi in favore dei cittadini. Una posizione che resta però lontana da quella dell'opposizione, la quale punta il dito contro le politiche di breve termine. ...

Pensioni : Q100 - il decreto riguarda anche coloro che oggi hanno 57 anni : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore delle nuove misure in materia previdenziale. Come ormai noto, il nuovo canale di uscita riguarderà circa 290 mila lavoratori nel primo anno di applicazione; un numero che potrebbe raggiungere le 700 mila unità nel prossimo triennio. Quota 100 in via sperimentale La ...

Pensioni - Di Maio su Banca d'Italia : parla di recessione dopo reddito e Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 gennaio 2019 vedono arrivare nuovi commenti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dopo il rapporto di Banca d'Italia sul rischio di un ritorno in recessione della nostra economia. Nel frattempo dall'opposizione proseguono le forti critiche ai provvedimenti avviati con il "decretone", in particolar modo per quanto concerne la vicenda dei lavoratori ...

Pensioni - Q100 approvata dal Cdm - Salvini : 'L'obiettivo è quota 41' : Il maxi decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato finalmente approvato dal Consiglio dei ministri dopo l'ultimo vertice durato poco più di un ora fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier di Lega e Movimento 5 Stelle Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Particolare soddisfazione è arrivata dallo stesso segretario federale della Lega che ha parlato di una quota 100 in via sperimentale per dare spazio all'obiettivo ...

Pensioni anticipate - con Q100 uscite dai 59 anni grazie ai fondi di solidarietà : Nelle pieghe del decretone arriva un'importante apertura per i lavoratori in età avanzata che si trovano a doversi confrontare con situazioni di esubero e con il disagio lavorativo in età avanzata. Il nuovo DL consente infatti un'ulteriore opzione di prepensionamento in grado di garantire l'accesso all'Inps con tre ulteriori anni di sconto. Il tutto purché vi sia un accordo con il proprio datore di lavoro e con i sindacati, in grado di estendere ...

Pensioni e reddito di cittadinanza - passa il DL sulla Q100 - sull'APE e sull'Opzione Donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 gennaio 2019 vedono arrivare l'importante conferma del decreto legge sul pacchetto Pensioni e sul reddito di cittadinanza. Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera il Governo ha infatti approvato le disposizioni urgenti con le quali si attuano la quota 100 ed il reddito di cittadinanza, oltre alle altre misure collegate al cosiddetto "pacchetto Pensioni". Tra le novità del testo, anche un nuovo articolo ...

Riforma Pensioni : Q100 - ok al Cdm per approvare le misure : "Tanti gli impegni che mi aspettano per domani. Innanzitutto avremo un Consiglio dei Ministri importantissimo": con queste parole il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che domani si terrà il tanto atteso Cdm per approvare le due misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Fine degli scontri fra Lega e Movimento 5 Stelle Non sono passate inosservate le discordanze fra i due partiti usciti ...

Pensioni - il 17 gennaio è un giorno cruciale per il DL su Q100 - Ape social e opzione donna : La discussione riguardante la flessibilità previdenziale iniziata con la formulazione della legge di bilancio 2019 potrebbe finalmente terminare nella giornata di domani, quando il governo darà il via libera definitivo al decreto legge sul cosiddetto "pacchetto Pensioni". Un provvedimento contenente al proprio interno il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100, ma anche la proroga di altre opzioni importanti per ...

Pensioni : il testo del decreto è quasi definitivo - confermate le indiscrezioni su Q100 : Anche se da ambienti vicini alla maggioranza di governo, soprattutto legati alla Lega, si evidenziano forti perplessità circa la convocazione del Consiglio dei Ministri previsto per domani 17 gennaio, il maxi decreto sulle Pensioni e sul reddito di cittadinanza è pronto. Dalle ultime notizie domani il testo dovrebbe approdare proprio in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva. Poi si dovrà attendere la pubblicazione dello ...

Pensioni : Q100 e rdc - possibile uno slittamento del decreto : Il Governo sta attualmente lavorando sul maxi decreto unico che contiene il reddito di cittadinanza e la Quota 100, anche se si respira un'alta tensione fra il Movimento 5 Stelle e la Lega sull'argomento disabili. Come si evince dal contratto di governo stipulato alcuni mesi fa, infatti, le Pensioni di invalidità dovevano essere aumentate fino a 780 euro; cosa che non è prevista nella bozza, alimentando forti contrasti fra Lega e M5S che ...

Pensioni - Q100 : atteso per giovedì il decreto in Cdm - la Lega dà il proprio sostegno : Entro giovedì 10 gennaio, il testo del decreto sulla Quota 100 e sul cosiddetto reddito di cittadinanza approderà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione e la successiva entrata in vigore delle due misure in campo previdenziale contenute nella nuova Legge di Stabilità. Reddito e Quota 100 in un unico decreto Ad affermarlo è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che tuttora sta lavorando sulla bozza al fine di inserire in un unico ...

Pensioni : Q100 - spunta l'ipotesi di tagli sull'assegno previdenziale : "Abbiamo un primo impulso positivo al mercato in uscita. Questo darà sicuramente un pò di vigore all'entrata nel mondo del lavoro. E' una prima picconata alla Legge Fornero", lo ha detto il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon dimostrandosi soddisfatto delle misure in materia previdenziale come Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza anche se, non avrebbe nascosto che l'obiettivo finale del Governo resta Quota ...

Pensioni - Q100 : pronto il maxi decreto - confermati i paletti : La bozza del maxi decreto unico sul reddito di cittadinanza e sulla famigerata Quota 100 è quasi pronta: il testo, infatti, è al vaglio dei tecnici di Palazzo Chigi e potrebbe essere varato dal Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Si tratta di un ulteriore passo decisamente fondamentale per garantire il superamento della precedente Riforma Fornero come promesso in campagna elettorale dal segretario federale della Lega Matteo Salvini. ...