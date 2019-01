Pd sempre nel caos | chiusura congressi slitta a domenica

Ennesimo record per Fortnite : nel 2018 ha fatto registrare i più alti ricavi di sempre nella storia dei videogiochi : 2,4 miliardi di dollari. Sì, avete capito bene, tanto è il bottino di entrate - riferisce Gamingbolt - fatto registrare dall'imperatore dei free to play, Fortnite. Ovviamente stiamo parlando del solo 2018. In pratica, nell'arco di un anno il titolo Epic Games ha incassato la più alta cifra di sempre per un videogioco, infrangendo l'Ennesimo record.Tra gli acquisti di nuove skin, emote e quant'altro, i giocatori hanno dimostrato una dedizione e ...

Boateng - lacrime e gioia : 'Sassuolo sempre nel cuore - ma il Barcellona...' : Vado però in direzione Barcellona , uno dei club più grandi al mondo' . Il 31enne attaccante ghanese è quasi combattuto nel confermare il suo addio ai neroverdi: troppo forte però l'appeal di una ...

Oxfam - nel mondo paperoni sempre più ricchi. Il 5% più abbiente degli italiani possiede quanto il 90% più povero : paperoni sempre più ricchi, povertà estrema che si riduce in modo più lento, donne ben più svantaggiate rispetto agli uomini sul fronte del patrimonio e aggravate da un lavoro di cura familiare ...

Nel mondo Paperoni sempre piu’ ricchi - ma le donne arrancano : Paperoni sempre piu' ricchi, poverta' estrema che si riduce in modo piu' lento, donne ben piu' svantaggiate rispetto agli uomini sul fronte del patrimonio e aggravate da un lavoro di cura familiare gratuito che ne blocca lo sviluppo nel mondo del lavoro. E' una fotografia drammatica quella scattata dall'Oxfam nel rapporto 'Bene pubblico o ricchezza privata' che, come ogni anno, l'organizzazione no profit diffonde alla vigilia del meeting di ...

SPAGNA - BIMBO NEL POZZO : ROCCIA BLOCCA TRIVELLA/ Ultime notizie : sempre meno speranze di salvare Julen : SPAGNA, il piccolo Julen caduto nel POZZO: soccorritori al lavoro ma speranze sempre più ridotte. Ultime notizie, sale l'ansia per le sorti del BIMBO.

Bimbo nel pozzo - la roccia blocca la trivella : sempre meno speranze di salvarlo : E' sempre più disperata la corsa contro il tempo per recuperare Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga 7 giorni fa, si sono rallentati di nuovo a causa dalla...

Juventus - Ronaldo segna come tutto il Chievo. E nel ritorno è sempre letale : Cristiano Ronaldo fa per sette e non è solo uno slogan legato al numero di maglia. Il bionico della Juventus ha segnato 14 gol nel girone d'andata, quanti ne ha fatti in totale il Chievo con 7 ...

Bimbo caduto in pozzo in Spagna : scavato metà del tunnel parallelo - speranze sempre più affievolite : E’ stata scavata più di metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il piccolo Julen, il Bimbo di 2 anni precipitato una settimana fa in Spagna. Fonti dei soccorritori, che da giorni lavorano senza sosta nonostante si siano ridotte al lumicino le speranze di ritrovare il Bimbo ancora in vita, hanno reso noto che, alle 07:00 di questa mattina, erano stati scavati 33 dei 60 metri del tunnel. In questo tunnel verrà calata poi la capsula ...

Ligue 1 : storico Psg - 9-0 al Guingamp. Monaco sempre più nel baratro - pareggio thrilling per il Nizza : Il Guingamp aveva scritto un pezzetto di storia eliminando il Psg in Coppa di Lega. Ma in campionato arriva la rivincita con gli interessi: al Parco dei Principi termina infatti 9-0. Giornata di ...

Giovanni Toti : "Nessuno ha mai pensato di scappare - ma - come nelle famiglie - il divorzio è sempre possibile" : "Leggo sui giornali e colgo nello strisciante dibattito tra social e chat di whatsapp uno stupefacente interesse per una cena tra amici a Roma di qualche sera fa. Per quanto mi riguarda, ma credo di parlare anche a nome dei poveri commensali, nessuno ha mai pensato di scappare. Certo, come nelle famiglie, il divorzio è sempre possibile, e magari è possibile anche costruirsi una nuova vita felice, ma resta sempre l'ultima ratio, ...

Nella tua coppia - sei sempre tu a programmare i weekend? Ecco cosa significa : Quando si è in coppia sarebbe bene prendere insieme tutte le decisioni, anche quelle che riguardano il weekend. Se nonostante la tua relazione vada a gonfie vele tocca sempre a te decidere come trascorrere i fine settimana forse sarebbe il caso di fermarsi a rifflettere. Secondo gli psicologi, infatti, il tuo atteggiamento potrebbe far male alla coppia, in quanto l’altra parte inizierà a darti per scontata e non apprezzerà più come ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoglioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...

Genoa-Milan - tensione sempre più alta : striscioni nella notte dai tifosi rossoblu : Sale la tensione in vista della gara di campionato tra Genoa e Milan, in particolar modo fa discutere la decisione di giocare la partita alle 15 di lunedì. Protesta da parte dei tifosi rossoblu, nelle ultime ore scritte e striscioni sono comparsi allo stadio Luigi Ferraris e in altre parti della città. “Se l’ordine pubblico volete tutelare non dovete provocare”, recitava uno striscione all’ingresso della tribuna, ...

Nel realismo viscerale - e inquietante - di Bolaño ci aspetta sempre una "Pista di ghiaccio" : Non ho mai sopportato la letteratura latinoamericana, soprattutto la lagna del realismo magico di Gabriel García Márquez, con i suoi cent'anni di solitudine che per me sono solo cent'anni di noia, e ...