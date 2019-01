Pattinaggio artistico | Europei 2019 James Cipres | “Un sogno che diventa realtà” Le

VIDEO James-Cipres vincono gli Europei di Pattinaggio artistico - riviviamo la free skating dei francesi : Vanessa James e Morgan Cipres hanno vinto gli Europei 2019 di pattinaggio artistico, la coppia francese si è imposta con autorevolezza sul ghiaccio di Minsk (Bielorussia) conquistando il primo titolo continentale della carriera detronizzando Tarasova/Morozov. Di seguito il VIDEO della gara di James/Cipres, il free skating valso il trionfo tra le coppie di artistico agli Europei. VIDEO free skating JAMES/CIPRES AGLI ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Della Monica-Guarise - che sfortuna! La medaglia sfuma per 15 centesimi - vincono James-Cipres : Quindici dannati centesimi, un’inezia, un battito di ciglio: sono quelli che separano Nicole Della Monica e Matteo Guarise dal podio agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico. La nostra coppia inseguiva la medaglia, il terzo posto conquistato ieri nello short program sembrava essere un buon viatico per gli azzurri che avevano tutte le carte in regola per consacrarsi ma purtroppo la fortuna non ha sorriso agli allievi di Cristina Mauri sul ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Alina Zagitova per il secondo oro consecutivo - Samodurova per blindare l’argento. Grande lotta per il libero : C’è Grande attesa per il programma libero della specialità del singolo femminile dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena a Minsk (Bielorussia) fino al 27 gennaio. Nonostante non abbia certo brillato come al solito nel primo segmento di gara, Alina Zagitova (75.00) con una performance di livello priva di errori di rilievo potrà archiviare la pratica laureandosi per il secondo anno consecutivo Campionessa ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Javier Fernandez dopo lo short : “Questa sarà la mia ultima gara - non m’importa cosa accadrà” : Alla classifica conferenza stampa di rito dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico in scena a Minsk (Bielorussia), il mattatore è stato, per ovvi motivi visto il ritiro imminente, il fuoriclasse spagnolo Javier Fernandez. Come riporta la cartella stampa rilasciata da ISU, la medaglia di bronzo olimpica ha dichiarato: “Questa sarà la mia ultima competizione. Non importa cosa accadrà. Ho detto prima delle Olimpiadi che sarei venuto ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Kolyada davanti a tutti dopo il corto - 3° Fernandez. Daniel Grassl e Matteo Rizzo nella top10! : Grandi emozioni al termine dello short program della categoria individuale maschile, gara di apertura della seconda giornata di competizioni del Campionato Europeo di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena fino al 27 gennaio presso l’Arena sportiva della città di Minsk (Bielorussia). dopo una gara di alto livello, a portarsi nettamente al comando della classifica è stato il russo Mikhail Kolyada, autore di un programma ...

VIDEO Matteo Rizzo - Europei Pattinaggio artistico 2019 : riviviamo il bellissimo short program dell’azzurro : Ottima prestazione per il gioiellino azzurro Matteo Rizzo nello short program della specialità individuale maschile dei Campionati Europei di Minsk (Bielorussia). L’atleta allenato da Franca Bianconi e dal padre Walter, dopo aver realizzato uno splendido triplo axel, a causa di un arrivo impreciso sul triplo lutz ha preferito non attaccare la combinazione, agganciando in modo lucido e maturo il triplo toeloop con il triplo flip, ...

VIDEO Daniel Grassl - Europei Pattinaggio artistico 2019 : riviviamo il fantastico corto dell’azzurro : Inizia in modo splendido il Campionato Europeo di Daniel Grassl. Il sedicenne altoatesino allenato da Lorenzo Magri è stato protagonista di un bellissimo programma corto caratterizzato dall’esecuzione di importissimi elementi come il quadruplo rittberger e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Nonostante uno step out nell’arrivo del triplo axel, l’azzurro ha conquistato 81.69 punti (42.54, 38.87) garentendosi il ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA : Daniel Grassl e Matteo Rizzo per stupire - Della Monica-Guarise sognano la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, seconda giornata di gare a Minsk (Bielorussia) e oggi si assegneranno anche le prime medaglie Della rassegna continentale. Si incomincia in mattinata con lo short program maschile, i riflettori saranno tutti puntati su Javier Fernandez che vuole conquistare il settimo titolo europeo consecutivo prima di ritirarsi ma lo spagnolo dovrà stare attento ai vari ...

Pattinaggio artistico oggi (24 gennaio) - Europei 2019 : programma - orari e tv. Le startlist e gli azzurri in gara : oggi giovedì 24 gennaio si disputerà la seconda giornata degli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, a Minsk (Bielorussia) prosegue la 101^ edizione della rassegna continentale e si assegneranno anche le prime medaglie. Nel tardo pomeriggio italiano, infatti, andrà in scena il free skating delle coppie che ieri si sono esibite nel programma corto: l’Italia sogna in grande con Nicole Della Monica e Matteo Guarise che possono andare ...

Europei Pattinaggio artistico - Della Monica-Guarise terzi dopo il programma corto delle coppie : La crescita esponenziale di Nicole Della Monica e Matteo Guarise non ha confini definiti o definitivi, ma traguardi intermedi sempre più interessanti. Uno di questi traguardi sono gli Europei di Minsk ...