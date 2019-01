Papa | politici siano onesti | umani | non corrotti

Migranti - Papa : "Politici insostenibili" : 14.15 "Non sono sostenibili i discorsi dei politici che tendono ad accusare i Migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". Lo scrive Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che si celebra il prossimo primo gennaio. "Viviamo in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell'altro, si manifesta anche a livello politico con atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione la ...