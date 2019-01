Papa a Panama | oggi incontra le autorità

Il Papa a Panama - le tappe della visita : Cinque giorni, sette discorsi, tre omelie, l'abbraccio ai giovani di tutto il mondo, l'incontro con le autorità e la popolazione panamense. Viaggio di Papa Francesco a Panama, per la Giornata Mondiale della Gioventù. Una visita che, oltre all'aspetto pastorale, assume anche la dimensione di un viaggio ufficiale come capo di Stato. Ecco le tappe che Bergoglio compie nella capitale del Paese centroamericano. Francesco risiederà presso la ...

Papa vola oggi a Panama per la GMG : Attesi giovani cattolici da tutto il mondo. Francesco partirà con un volo Alitalia alle 9.35 da Roma-Fiumicino e arriverà a Panama quasi 13 ore dopo,alle 16.30 locali, le 22.30 ora italiana,. Ad ...

Papa vola oggi a Panama per la GMG : 7.02 Papa Francesco parte oggi alla volta di Panama per la 34esima Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). E' il 26esimo viaggio internazionale del suo pontificato e il primo del 2019. Attesi giovani cattolici da tutto il mondo. Francesco partirà con un volo Alitalia alle 9.35 da Roma-Fiumicino e arriverà a Panama quasi 13 ore dopo,alle 16.30 locali(le 22.30 ora italiana). Ad accoglierlo all'aeroporto internazionale di Tocumen, il presidente ...

Giornata Mondiale della Gioventù : a Panama tutti pronti all’incontro con Papa Francesco : Sta per iniziare a Panama la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. L’incontro internazionale venne promosso per la prima volta da Giovanni Paolo II, il quale nel 1985 diede inizio a questi appuntamenti di cultura e spiritualità che vedono la Chiesa cattolica a confronto con il mondo dei giovani, sempre alla ricerca di un dialogo e di uno scambio propositivo di idee. L’ultimo incontro risale al 2016, quando Papa Francesco, alla sua seconda GMG, ...

A Panama l’invasione dei giovani per l’arrivo del Papa : L'articolo A Panama l’invasione dei giovani per l’arrivo del Papa proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

SIERVAS - LE SUORE ROCK/ Video - da YouTube all'esibizione per il Papa a Panama : SIERVAS, le SUORE ROCK: Video. Da YouTube all'esibizione per il Papa a Panama. Le ultime notizie sulle 'sorelle', nuovo fenomeno del web

A Panama un “murales” lungo 10 metri pronto per il Papa : Gli allievi di un atelier di pittura a Panama lavorano a ritmo serrato per completare il maxidipinto che adornerà i muri per la messa conclusiva di Papa Francesco, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà domenica 27 gennaio nel Campo San Juan Pablo II - Metro Park. Centocinquantatrè pannelli, dipinti separatamente, compongono il murales lungo dieci metri e alto otto, che si presenta come una vetrata. Hanno ...

Il Volo canterà per Papa Francesco per la 'Giornata della Gioventù' a Panama : Il sogno finalmente si avvera e i tre giovani artisti de Il Volo potranno cantare alla presenza di Papa Francesco la loro speciale 'Ave Maria' a lui dedicata in occasione del Giubileo della ...

Il Papa a Panama a fine gennaio - arrivata la Papamobile : E' arrivata, accolta da una grande festa, la Papamobile che sarà utilizzata da Francesco in occasione del suo viaggio a Panama, per la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dal 22 al 27 gennaio. La Papamobile è stata svelata e lunghi applausi hanno accompagnato il gesto. L'auto scoperta è un regalo del popolo panamense.

Il Papa a Panama dal 23 al 28 gennaio - il programma per la Gmg : Città del Vaticano, 21 nov., askanews, - La Via Crucis del 25 gennaio al Campo Santa Maria la Antigua nella Cinta Costera, la Veglia con i giovani nel pomeriggio del 26 gennaio in Campo San Juan Pablo ...