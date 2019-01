OUTLANDER - Recensione 4x12: Providence

lostinaflashforward

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Episodio intenso e dal finale sconvolgente!Attenzione:Spoiler!"Il perdono libera l'anima, rimuove la paura. E' per questo che il perdono è un'arma potente" diceva Nelson Mandela.E lo dice pure Jamie Fraser nella lettera inviata alla sua Brianna per mano di Lord John Grey. Un messaggio toccante ed importante, con cui invita la figlia a non farsi prendere dalla voglia di vendetta, a non sporcarsi le mani con un delinquente incallito come Stephen Bonnet che morirà comunque per mano di qualcun altro, visto ciò che continua a fare.Aggiunge, poi, la personale speranza che le cose si possano aggiustare tra loro quando si rivedranno. Si, perché Jamie, Claire e il giovane Ian continuano il loro disperato viaggio per liberare Roger dai Mohawk e riportarlo da Brianna, come promesso. In questo episodio non li abbiamo visti perché l'attenzione è stata centrata sugli altri protagonisti alle ...