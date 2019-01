Obiettivo del 2019 | «yoga skin» | viso dall' effetto glow e riposato

Arriva 45esima edizione della Roma-Ostia : Obiettivo 10.000 corridori : Roma – Mancano 45 giorni alla 45esima edizione della Roma-Ostia, l’ormai tradizionale mezza maratona che si corre ogni anno sulla via Cristoforo Colombo. L’obiettivo e’ confermare i numeri dello scorso anno: Arrivare ad oltre 10.000 partecipanti. E’ con questi obiettivi che l’edizione 2019 della storica gara romana, che si terra’ il prossimo 10 marzo, e’ stata presentata quest’oggi in ...

AS : «Gelson Martins Obiettivo del Milan per l'attacco» : MilanO - Gonzalo Higuain al Chelsea , arriva Krzysztof Piatek . Tutto pronto per il cambio attaccante al Milan , manca solo l'annuncio ufficiale. Intanto, però, la società rossonera continua a cercare ...

Formula 1 - Vettel : 'L'Obiettivo della Ferrari è chiaro - il Mondiale 2019 è una grande sfida' : Il tedesco quattro volte campione del mondo, ha anche accennato ai cambiamenti nella scuderia con Binotto e Leclerc che hanno preso il posto di Arrivabene e Raikkonen, rispettivamente nel ruolo di ...

Ecco chi è Bruno Viana - l’Obiettivo per la difesa del Milan : Bruno Viana Willemen da Silva, meglio noto come Bruno Viana è un calciatore brasiliano, difensore del Braga. Cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, ha esordito in prima squadra il 10 marzo 2016, nella partita di campionato vinta per 2-1 contro l’Atlético Paranaense. Il 31 agosto si trasferisce, per due milioni di euro, all’Olympiakos. Dopo aver conquistato lo scudetto con la squadra ateniese, il 7 luglio 2017 passa in ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti del singolo maschile; Javier Fernandez - Obiettivo settimo titolo per concludere in bellezza. Brezina e Kolyada in pole per il podio : La gara della specialità del singolo maschile che si svolgerà ai Campionati Europei di Minsk (Bielorussia) dal 23 al 27 gennaio avrà certamente un sapore particolare. Sarà infatti l’ultima volta che vedremo sul ghiaccio lo spagnolo Javier Fernandez che, dopo aver meritatamente conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, ha deciso di interrompere l’attività agonistica dedicandosi esclusivamente agli ...

Tutto su Dedryck Boyata - l’Obiettivo di mercato della Lazio : Anga Dedryck Boyata è un calciatore belga di origini congolesi, difensore del Celtic e della nazionale belga. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón. È un difensore centrale, abile nel gioco aereo e sulle palle inattive. Nell’aprile del 2009 si guadagna il titolo di giocatore del mese del Manchester City. Il debutto in prima squadra è avvenuto nel gennaio del 2010. Il 31 ...

Ecco chi è Tanguy Ndombele - Obiettivo di mercato della Juventus : Tanguy Ndombele Alvaro è un calciatore francese di origini congolesi, centrocampista del Olympique Lione e della nazionale francese e della nazionale Under-21 francese. Calciatore molto duttile e dinamico, bravo sia tecnicamente che tatticamente, possiede buona abilità negli inserimenti offensivi. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Michael Essien. Cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Amiens mentre il 5 agosto 2017 ...

Mauro Milanese (amministratore unico della Triestina) : “L’Obiettivo è salire il prima possibile in Serie B” : Con la dirigenza triestina DOC, i giuliani sono tornati a pensare in grande: la Serie B è l’obiettivo da raggiungere il prima possibile, la massima divisione il sogno nel cassetto. di Giuseppe Livraghi Alabarda spaziale! No, non ci stiamo riferendo al cartone animato “Goldrake”, ma ad un’alabarda molto più vicina a noi: la Triestina, maggiore compagine calcistica della meravigliosa città di Trieste, tornata a pensare in ...

OMS - RIFIUTO VACCINO FRA LE MINACCE ALLA SALUTE MONDIALE/ L'Obiettivo del triplo miliardo : Oms 'No ai vaccini, minaccia per la SALUTE MONDIALE'. Stilata la lista 2019 dei pericoli maggior per l'uomo, compare la new entry vaccini

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Soddisfatto dell’esordio. Obiettivo del 2019? Stare sul pezzo” : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match d’esordio degli Australian Open 2019 contro il giovane spagnolo Jaume Munar. Il 7-6 7-6 3-1 ha regalato il successo a Fabio, in conseguenza del ritiro del rivale nel terzo parziale. Un match non facile nel corso del quale l’azzurro ha saputo tirar fuori il meglio del proprio tennis quando è stato necessario. Una vittoria quindi non banale come si potrebbe pensare: “Qualche problema ...

Rocca Priora (calcio - I cat.) - Sabelli : «L’Obiettivo è migliorare il quinto posto dell’anno scorso» : Roma – Il Rocca Priora vola sempre più in alto. La squadra di mister Paolo Lunardini coglie il suo quinto successo nelle ultime sei partite battendo 3-1 il Città di Valmontone sul terreno scivoloso (ma tutto sommato accettabile viste le temperature di questi giorni) del “Montefiore”. «Sapevo che avremmo affrontato questa gara con l’atteggiamento giusto – rimarca l’esperto centrocampista classe 1982 Alessandro Sabelli – Questo era uno ...

Alberto Russi : 'Primo Obiettivo porre rimedio alle disastrose decisioni della giunta Salvemini' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Ufficiale - Pavard è del Bayern Monaco : il Napoli dovrà cambiare Obiettivo : Pavard ha firmat per il Bayern Monaco, il terzino destro cercato dal Napoli si accaserà dunque in terra bavarese, Giuntoli continuerà la ricerca “Posso confermare che Pavard si unirà a noi dal primo luglio, ha firmato un contratto quinquennale“. Hasan Salihamidzic, ex centrocampista della Juventus e oggi direttore sportivo del Bayern Monaco, ha annunciato il colpo Pavard per i bavaresi. Il calciatore francese, seguito anche dal ...

Roma - Florenzi : 'L'Obiettivo è ripeterci in Champions - il sogno è fare meglio dello scorso anno' : Un inizio stagione non esaltante per la Roma , che nonostante i risultati non soddisfacenti in campionato si ritrova al sesto posto ad appena due punti di distanza dalla Lazio quarta. L'obiettivo ...