Nuova Fiat 500 e 500 5 porte | Manley punta al rilancio? FOTO

Fiat 500L Cross 2019 : opinioni - prezzo Nuova - usata e km 0 - colori - dimensioni - accessori di serie : In questo nuovo 2019, Fiat 500L Cross è già stata preannunciata come una parente della Multipla ma sotto le vesti e le linee della inimitabile 500. La Cross della Fiat presenta infatti innovazioni tecniche e stilistiche legate alla dimensione dell’auto, più spaziosa e panoramica, nonché connessa allo stilema del fuori strada. Il modello Fiat 500L della casa italiana già fece scalpore alla sua prima uscita, senza mai perdere nel tempo. Ma in ...