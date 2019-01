Nel silicio bidimensionale il futuro della fotonica

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un team di ricerca coordinato da Alessandro Molle dell’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imm) di Agrate Brianza e da Stefano LupiSapienza Università di Roma, insieme a gruppi delle Università di Roma Tor Vergata e Università di Roma Tre e in collaborazione con la STMircoelectronics, ha ottenuto per la prima volta una configurazionedel, che presenta una risposta ottica mai osservata prima. La nuova struttura consente, infatti, l’assorbimentoluce in una zona dello spettro ottico che per ilera ritenuta proibita fino a questo momento e promette grandi innovazioni in ambito tecnologico. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nano Letters.“Ilè il materiale di base per l’elettronica e il fotovoltaico. Questa nuova configurazione è simile a quella del grafene (da cui il nome ...