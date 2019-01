Napoli | si complica il passaggio di Allan al PSG | ADL vuole 120 milioni

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche Carrasco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: tramonta l'ipotesi Yannick Ferreira Carrasco, mentre il Napoli avrebbe detto di no per il prestito di Amadou Diawara.

CdS : il Napoli non molla Lobotka - operazione però complicata : Il Napoli riallaccia il discorso con il Celta Vigo per Lobotka Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è sempre sulle tracce di Lobotka, giovane centrocampista del Celta Vigo. Secondo il quotidiano anche Ancelotti avrebbe approvato l'acquisto del centrocampista 24enne del Celta. L'...

Calciomercato Napoli - Kouamè si complica. Offerta per Lobotka : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato Napoli - Pavard primo nella lista : si complica Todibo : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard primo nella lista: si complica ...

Inter ko con il Tottenham 1-0 E la qualificazione si complica Napoli batte Stella Rossa 3-1 si decide tutto con il Liverpool : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan